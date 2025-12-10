Назначение руководителя Офиса президента не является первоочередным, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос назначения руководителя Офиса президента пока не является приоритетным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии главы государства о кадровых изменениях на Банковой.
Зеленский подчеркнул, что война гораздо важнее этого кадрового решения, и добавил, что ликвидировать Офис президента легче, чем назначить его главу.
Кадровый вопрос не на первом плане
"Что касается перезагрузки офиса, снова вопросы о руководителе офиса, много таких вопросов. Честно: война гораздо важнее. Поэтому такое ощущение, что легче, чем назначать человека, легче ликвидировать офис", — отметил Зеленский.
Возможные кандидаты на руководителя Офиса
Зеленский рассматривает несколько претендентов на должность руководителя Офиса президента, среди которых: министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель главы Банковой Павло Палиса.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
І що тебе зупиняє, ліквідовуй!, українці цього навідь не помітять, та й мільярди зекономлять на твоі вої і утримання жОПи! 😅
"чорну п'ятницю"
Та і без нього,як без рук-слузі.
Чи там ще лишилися зами і зам.зами?