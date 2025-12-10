РУС
Кто возглавит Офис Президента
1 690 27

Назначение руководителя Офиса президента не является первоочередным, - Зеленский

Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос назначения руководителя Офиса президента пока не является приоритетным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии главы государства о кадровых изменениях на Банковой.

Зеленский подчеркнул, что война гораздо важнее этого кадрового решения, и добавил, что ликвидировать Офис президента легче, чем назначить его главу.

Кадровый вопрос не на первом плане

"Что касается перезагрузки офиса, снова вопросы о руководителе офиса, много таких вопросов. Честно: война гораздо важнее. Поэтому такое ощущение, что легче, чем назначать человека, легче ликвидировать офис", — отметил Зеленский.

Возможные кандидаты на руководителя Офиса

Зеленский рассматривает несколько претендентов на должность руководителя Офиса президента, среди которых: министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель главы Банковой Павло Палиса.

Увольнение Ермака

Читайте также: Ермак до сих пор занимает ключевые должности в государственных органах, несмотря на увольнение из ОП, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (22917) Ермак Андрей (1459) Офис Президента (1872)
Топ комментарии
+12
ТАТАРОВ на місці - все ОК! Він вправится з Майданом сьогодні, коли українці воюють ...
показать весь комментарий
09.12.2025 22:58 Ответить
+11
Тоді якого хріна, ти так тримався за Єрмака? Коли ще при Байдені ЗМІ писали, що він вже набрид всім партнерам... Як там було? "Я з ним прийшов, я з ним і піду"... Може вже час?
показать весь комментарий
09.12.2025 23:07 Ответить
+7
нафіг взагалі потрібний завгосп - і так все "закуплено" на рік наперед: і папір туалетний, і папір на принтери, протримаємося....
показать весь комментарий
09.12.2025 23:01 Ответить
ТАТАРОВ на місці - все ОК! Він вправится з Майданом сьогодні, коли українці воюють ...
показать весь комментарий
09.12.2025 22:58 Ответить
І дєрьмак нікуди не дівся, клав він на фронт, все консультує зелю.
показать весь комментарий
10.12.2025 08:20 Ответить
нафіг взагалі потрібний завгосп - і так все "закуплено" на рік наперед: і папір туалетний, і папір на принтери, протримаємося....
показать весь комментарий
09.12.2025 23:01 Ответить
Як то нафіг, а хто буде олівці заточувати, щоб найвеличніший мав чим в вусі поколупати, зробити чергову глибинну мозкову атаку, а при потребі і між лопатками почухати... А ви думали, голова офісу це вам не щось, а ого-го 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
09.12.2025 23:11 Ответить
тоді ДА
показать весь комментарий
09.12.2025 23:13 Ответить
Куди подати заявку на "завгоспа" ОПи?
показать весь комментарий
09.12.2025 23:06 Ответить
в місцеву сінагогу
показать весь комментарий
09.12.2025 23:23 Ответить
Гуморист Ви , однако....
показать весь комментарий
09.12.2025 23:28 Ответить
На Лубянку.
показать весь комментарий
10.12.2025 01:06 Ответить
Тоді якого хріна, ти так тримався за Єрмака? Коли ще при Байдені ЗМІ писали, що він вже набрид всім партнерам... Як там було? "Я з ним прийшов, я з ним і піду"... Може вже час?
показать весь комментарий
09.12.2025 23:07 Ответить
Янелох каже: ліквідувати Офіс президента легше, ніж призначити його очільника.
І що тебе зупиняє, ліквідовуй!, українці цього навідь не помітять, та й мільярди зекономлять на твоі вої і утримання жОПи! 😅
показать весь комментарий
09.12.2025 23:07 Ответить
В хто, у п'ятницю, казав "до кінця дня"?
показать весь комментарий
09.12.2025 23:08 Ответить
Так він же не "уточнив" - до кінці ЯКОГО дня?...
показать весь комментарий
09.12.2025 23:17 Ответить
він чекає п'ятницю , але не просту, а щоб було "13" число - щоб співпало і день і час...
"чорну п'ятницю"
показать весь комментарий
09.12.2025 23:23 Ответить
Єрмак тепер фрілансер, працює віддалено
показать весь комментарий
09.12.2025 23:24 Ответить
І офіційно ні за що не відповідає. Прям як Зеленський...
показать весь комментарий
09.12.2025 23:27 Ответить
ну так ліквідуй той офіс!
показать весь комментарий
09.12.2025 23:25 Ответить
І сам нехай йде з посади, разои зі всією ОПою. Його відсутність піде державі лише на користь.
показать весь комментарий
10.12.2025 08:21 Ответить
Сказав би прямо, що йому сцячно робити якісь зміни в ОПівському кублі!
показать весь комментарий
09.12.2025 23:32 Ответить
В Кремлі ніяк не утвердять?
показать весь комментарий
09.12.2025 23:40 Ответить
Все зводить до того,щоби Кривон. видав публічно,що на ермака немає достатніх доказів вини,щоб потім повернути його собі,бо як більше пояснити тривале непризначення нової особи на цю посаду.
Та і без нього,як без рук-слузі.
показать весь комментарий
09.12.2025 23:42 Ответить
чого ж Ти не ліквідував ОП(ОФІС ПУТІНА) НА ПОЧАТКУ ВІЙНИ .КОЛИ ТЕБЕ ЗАКЛИКАЛИ АМЕРИКАНСЬКІ СПЕЦИ...???куйло не дозволяв ...нє?,блн
показать весь комментарий
10.12.2025 00:04 Ответить
Якщо без нього ок,ОПа не пропаде,то треба повернути в казну кошти,всю зарплату і за закордонні поїздки.Це були зайві витрати,зайва вакансія,без жодної необхілності.
Чи там ще лишилися зами і зам.зами?
показать весь комментарий
10.12.2025 01:51 Ответить
Історія цілком зрозуміла -з ішаком немає бажаючих "співпрацювати".
показать весь комментарий
10.12.2025 07:10 Ответить
Насолоджується свободою.
показать весь комментарий
10.12.2025 07:24 Ответить
Навіщо народу знати кого ти призначиш своєю новою покоївкою?Це твої проблеми.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
10.12.2025 09:20 Ответить
 
 