Назначение руководителя Офиса президента не является первоочередным, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос назначения руководителя Офиса президента пока не является приоритетным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии главы государства о кадровых изменениях на Банковой.

Зеленский подчеркнул, что война гораздо важнее этого кадрового решения, и добавил, что ликвидировать Офис президента легче, чем назначить его главу.

Кадровый вопрос не на первом плане

"Что касается перезагрузки офиса, снова вопросы о руководителе офиса, много таких вопросов. Честно: война гораздо важнее. Поэтому такое ощущение, что легче, чем назначать человека, легче ликвидировать офис", — отметил Зеленский.

Возможные кандидаты на руководителя Офиса

Зеленский рассматривает несколько претендентов на должность руководителя Офиса президента, среди которых: министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель главы Банковой Павло Палиса.

Увольнение Ермака

