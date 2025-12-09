Призначення керівника Офісу президента не є першочерговим, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання призначення керівника Офісу президента наразі не є пріоритетним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі глави держави щодо кадрових змін на Банковій.
Зеленський підкреслив, що війна є набагато важливішою за це кадрове рішення і додав, що ліквідувати Офіс президента легше, ніж призначити його очільника.
Кадрове питання не на першому плані
"Що стосується перезавантаження офісу, знов запитання щодо керівника офісу, багато таких запитань. Чесно: війна набагато важливіша. Тому таке відчуття, що легше, чим призначати людину, легше ліквідувати офіс", — зазначив Зеленський.
Можливі кандидати на керівника Офісу
Зеленський розглядає кілька претендентів на посаду керівника Офісу президента, серед яких: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та заступник очільника Банкової Павло Паліса.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП провели обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
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