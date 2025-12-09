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Новини Хто очолить Офіс Президента
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Призначення керівника Офісу президента не є першочерговим, - Зеленський

Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання призначення керівника Офісу президента наразі не є пріоритетним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі глави держави щодо кадрових змін на Банковій.

Зеленський підкреслив, що війна є набагато важливішою за це кадрове рішення і додав, що ліквідувати Офіс президента легше, ніж призначити його очільника.

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Кадрове питання не на першому плані

"Що стосується перезавантаження офісу, знов запитання щодо керівника офісу, багато таких запитань. Чесно: війна набагато важливіша. Тому таке відчуття, що легше, чим призначати людину, легше ліквідувати офіс", — зазначив Зеленський.

Можливі кандидати на керівника Офісу

Зеленський розглядає кілька претендентів на посаду керівника Офісу президента, серед яких: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та заступник очільника Банкової Павло Паліса.

Звільнення Єрмака

Читайте також: Єрмак досі обіймає ключові посади у державних органах, попри звільнення з ОП, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (28138) Єрмак Андрій (1781) Офіс Президента (2101)
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Топ коментарі
+12
ТАТАРОВ на місці - все ОК! Він вправится з Майданом сьогодні, коли українці воюють ...
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09.12.2025 22:58 Відповісти
+12
Тоді якого хріна, ти так тримався за Єрмака? Коли ще при Байдені ЗМІ писали, що він вже набрид всім партнерам... Як там було? "Я з ним прийшов, я з ним і піду"... Може вже час?
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09.12.2025 23:07 Відповісти
+7
нафіг взагалі потрібний завгосп - і так все "закуплено" на рік наперед: і папір туалетний, і папір на принтери, протримаємося....
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09.12.2025 23:01 Відповісти

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