Призначення керівника Офісу президента не є першочерговим, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання призначення керівника Офісу президента наразі не є пріоритетним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі глави держави щодо кадрових змін на Банковій.

Зеленський підкреслив, що війна є набагато важливішою за це кадрове рішення і додав, що ліквідувати Офіс президента легше, ніж призначити його очільника.

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Кадрове питання не на першому плані

"Що стосується перезавантаження офісу, знов запитання щодо керівника офісу, багато таких запитань. Чесно: війна набагато важливіша. Тому таке відчуття, що легше, чим призначати людину, легше ліквідувати офіс", — зазначив Зеленський.

Можливі кандидати на керівника Офісу

Зеленський розглядає кілька претендентів на посаду керівника Офісу президента, серед яких: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та заступник очільника Банкової Павло Паліса.

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