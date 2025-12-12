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Новини Зустріч Ердогана та Путіна
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Ердоган та Путін можуть зустрітися у Туркменістані 12 грудня, - ЗМІ

Ердоган може завтра зустрітися з Путіним

У Туркменістані, де проходить Міжнародний форум з питань миру та безпеки, запланована на четвер, 12 грудня, зустріч президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN Türk.

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Перші деталі

"Президент Росії Володимир Путін планує зустрітися з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Туркменістані", - інформує турецький телеканал з посиланням на заяву Кремля.

  • Ердоган і Путін востаннє зустрічалися на початку вересня в Китаї під час саміту лідерів Шанхайської організації співробітництва.

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Візит Ердогана

Турецька сторона наразі не робила офіційних заяв щодо ймовірної зустрічі.

За повідомленням Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини, Ердоган прибув до Ашгабата, під час візиту в Туркменістан його супроводжують дружина Еміне Ердоган, міністр закордонних справ Хакан Фідан та інші високопосадовці.

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Автор: 

путін володимир (25522) Туркменістан (75) Ердоган Реджеп Таїп (1009)
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Топ коментарі
+3
Там в Туркменістані таке саме мурло- диктатор, то ще двоє такі ж приїдуть.
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12.12.2025 00:06 Відповісти
+2
А чого йому там сцять. Це практично вотчина.
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12.12.2025 02:12 Відповісти
+1
Трампа ревнощі з'їдять.
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12.12.2025 00:11 Відповісти

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