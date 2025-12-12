Ердоган та Путін можуть зустрітися у Туркменістані 12 грудня, - ЗМІ
У Туркменістані, де проходить Міжнародний форум з питань миру та безпеки, запланована на четвер, 12 грудня, зустріч президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN Türk.
Перші деталі
"Президент Росії Володимир Путін планує зустрітися з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Туркменістані", - інформує турецький телеканал з посиланням на заяву Кремля.
- Ердоган і Путін востаннє зустрічалися на початку вересня в Китаї під час саміту лідерів Шанхайської організації співробітництва.
Візит Ердогана
Турецька сторона наразі не робила офіційних заяв щодо ймовірної зустрічі.
За повідомленням Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини, Ердоган прибув до Ашгабата, під час візиту в Туркменістан його супроводжують дружина Еміне Ердоган, міністр закордонних справ Хакан Фідан та інші високопосадовці.
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