Ердоган та Путін можуть зустрітися у Туркменістані 12 грудня, - ЗМІ

У Туркменістані, де проходить Міжнародний форум з питань миру та безпеки, запланована на четвер, 12 грудня, зустріч президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN Türk.

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Перші деталі

"Президент Росії Володимир Путін планує зустрітися з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Туркменістані", - інформує турецький телеканал з посиланням на заяву Кремля.

Ердоган і Путін востаннє зустрічалися на початку вересня в Китаї під час саміту лідерів Шанхайської організації співробітництва.

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Візит Ердогана

Турецька сторона наразі не робила офіційних заяв щодо ймовірної зустрічі.

За повідомленням Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини, Ердоган прибув до Ашгабата, під час візиту в Туркменістан його супроводжують дружина Еміне Ердоган, міністр закордонних справ Хакан Фідан та інші високопосадовці.

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