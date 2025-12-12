Эрдоган и Путин могут встретиться в Туркменистане 12 декабря, - СМИ

В Туркменистане, где проходит Международный форум по вопросам мира и безопасности, запланирована на четверг, 12 декабря, встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN Türk.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Первые детали

"Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Туркменистане", - информирует турецкий телеканал со ссылкой на заявление Кремля.

Эрдоган и Путин последний раз встречались в начале сентября в Китае во время саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган поделился с Орбаном позицией по Украине: война не приносит победы никому. ФОТО

Визит Эрдогана

Турецкая сторона пока не делала официальных заявлений о возможной встрече.

По сообщению Директората по коммуникациям администрации президента Турции, Эрдоган прибыл в Ашхабад, во время визита в Туркменистан его сопровождают жена Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан и другие высокопоставленные чиновники.

Читайте также: Эрдоган позвонил Путину: говорили о мирном плане