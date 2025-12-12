РУС
Новости Встреча Эрдогана и Путина
Эрдоган и Путин могут встретиться в Туркменистане 12 декабря, - СМИ

Эрдоган может завтра встретиться с Путиным

В Туркменистане, где проходит Международный форум по вопросам мира и безопасности, запланирована на четверг, 12 декабря, встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN Türk.

Первые детали

"Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Туркменистане", - информирует турецкий телеканал со ссылкой на заявление Кремля.

  • Эрдоган и Путин последний раз встречались в начале сентября в Китае во время саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган поделился с Орбаном позицией по Украине: война не приносит победы никому. ФОТО

Визит Эрдогана

Турецкая сторона пока не делала официальных заявлений о возможной встрече.

По сообщению Директората по коммуникациям администрации президента Турции, Эрдоган прибыл в Ашхабад, во время визита в Туркменистан его сопровождают жена Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан и другие высокопоставленные чиновники.

Читайте также: Эрдоган позвонил Путину: говорили о мирном плане

Автор: 

путин владимир (32543) Туркменистан (120) Эрдоган Реджеп Тайип (971)
Там в Туркменістані таке саме мурло- диктатор, то ще двоє такі ж приїдуть.
показать весь комментарий
12.12.2025 00:06 Ответить
Трампа ревнощі з'їдять.
показать весь комментарий
12.12.2025 00:11 Ответить
Засцить кремлівське *****, або ж двійника чи трійника випхає.
показать весь комментарий
12.12.2025 01:17 Ответить
А чого йому там сцять. Це практично вотчина.
показать весь комментарий
12.12.2025 02:12 Ответить
вже хочю бачити двох придурків за печенегів і половців перетерти...
показать весь комментарий
12.12.2025 06:21 Ответить
татко викопали копанку невеличку таку, - може 2 на вісім
карасіків туди запустив з туда родина і не померла...
великого ума був чоловік, а кацаняві його куркулем обізвали.
показать весь комментарий
12.12.2025 06:35 Ответить
- ти її любиш?
- дуже, тату!
- ну от і тягни садок, сину....
показать весь комментарий
12.12.2025 06:44 Ответить
по шию обидва в тієї копанкі - на генератор ******* хто?
ні не мідчич - порошенко!
показать весь комментарий
12.12.2025 06:52 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2025 08:26 Ответить
 
 