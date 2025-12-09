Эрдоган поделился с Орбаном позицией относительно Украины: война не приносит победы никому. ФОТО

С самого начала российского вторжения Турция задействовала все имеющиеся дипломатические инструменты, чтобы способствовать установлению справедливого и устойчивого мира в Украине, и в дальнейшем придерживается позиции: война не приносит победы никому, а в справедливом мире нет проигравших.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Позиция Турции

С самого начала войны против Украины Турция использовала все дипломатические средства для установления справедливого и прочного мира между сторонами. Мы работаем вместе. Наши усилия в этом направлении известны всему миру. Отныне мы будем делать все возможное, руководствуясь девизом: в войне нет победителей, а в справедливом мире нет проигравших", - отметил Эрдоган.

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Двусторонние отношения

По итогам встречи турецкий президент и венгерский премьер договорились увеличить объем торгового оборота между странами до 6 млрд долларов США с перспективой наращивания до 10 млрд.

Также было подписано 16 двусторонних соглашений о сотрудничестве в различных сферах.

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