Ердоган поділився з Орбаном позицією щодо України: війна не приносить перемоги нікому. ФОТО

Від самого початку російського вторгнення Туреччина задіяла всі наявні дипломатичні інструменти, аби посприяти встановленню справедливого та стійкого миру в Україні, і надалі дотримується позиції: війна не приносить перемоги нікому, а в справедливому мирі немає тих, хто програв.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Анкарі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Позиція Туреччини

З самого початку війни проти України Туреччина використовувала всі дипломатичні засоби для встановлення справедливого та міцного миру між сторонами. Ми працюємо разом. Наші зусилля в цьому напрямку відомі всьому світу. Відтепер ми робитимемо все можливе, керуючись девізом: у війні немає переможців, а у справедливому мирі немає переможених", - зазначив Ердоган.

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Двосторонні відносини

За результатами зустрічі турецький президент та угорський прем'єр домовилися збільшити рівень обсягу торговельного обороту між країнами до 6 млрд доларів США із перспективою нарощування до 10 млрд.

Також було підписано 16 двосторонніх угод про співпрацю в різних сферах.

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