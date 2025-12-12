У БЕБ планують створити Інститут фінансових розслідувачів, - Цивінський

У Бюро економічної безпеки планують створити Інститут фінансових розслідувачів, який наразі також будують у НАБУ.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив керівник БЕБ Олександр Цивінський.

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" Але наша команда одна з перших відпрацювала те, як воно має бути. І я розумію, як цю історію розвивати – тому зараз сподіваюся, що ми зможемо зробити власну таку структуру.

Ще низку погоджень мені треба отримати, щоб всередині визначати, як і що робити, – і ми введемо цю структуру", - сказав він.

За словами Цивінського, знання та деталізоване розуміння того, як відбуваються досудові розслідування і кваліфікація, чому збитки чи не збитки, як це правильно визначати, - дуже допомагає.

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"Я розумію, як працюють аналітичні інструменти, які потрібні програми, як відпрацьовувати криптоактиви, як їх арештувати на Сейшелах, – завжди можу поділитися досвідом, як воно працює. Коли ти глибоко в темі, тобі легше працювати…

При цьому я не можу сказати, що якщо ти не маєш досвіду досудового розслідування, ти не можеш очолювати правоохоронний орган. Є гарні приклади, коли людина без такого бекграунду ефективно управляє правоохоронним органом. Вважаю, що можеш – можливо, у тебе є інші скіли. Але коли такий досвід у тебе є, це точно перевага", - додав він.

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