Дві людини загинули і семеро поранені внаслідок ударів РФ по Дружківці та Костянтинівці
Сьогодні, 12 грудня, російські війська завдали ударів по Дружківці та Костянтинівці у Донецькій області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Атака на Дружківку
У Дружківці росіяни атакували цивільний транспорт FPV-дронами. Унаслідок удару поранено 6 людей, пошкоджено 3 автівки.
Удар по Костянтинівці
На Костянтинівку ворог скинув авіабомбу: 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку і авто.
Зазначається, що постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Відповідальні служби ліквідовують наслідки обстрілів.
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