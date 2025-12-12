Дві людини загинули і семеро поранені внаслідок ударів РФ по Дружківці та Костянтинівці

Сьогодні, 12 грудня, російські війська завдали ударів по Дружківці та Костянтинівці у Донецькій області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атака на Дружківку

У Дружківці росіяни атакували цивільний транспорт FPV-дронами. Унаслідок удару поранено 6 людей, пошкоджено 3 автівки.

Також дивіться: Знищені будинки, дитсадки та розбитий храм: який вигляд має понівечена ворогом Костянтинівка. ФОТОрепортаж

Удар по Костянтинівці

На Костянтинівку ворог скинув авіабомбу: 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено багатоповерхівку і авто.



Зазначається, що постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Відповідальні служби ліквідовують наслідки обстрілів.

Читайте: Через нічні атаки РФ без світла залишилися споживачі в Одеській, Донецькій і Харківській областях, - "Укренерго"