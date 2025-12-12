Два человека погибли и семеро ранены в результате ударов РФ по Дружковке и Константиновке
Сегодня, 12 декабря, российские войска нанесли удары по Дружковке и Константиновке в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Атака на Дружковку
В Дружковке россияне атаковали гражданский транспорт FPV-дронами. В результате удара ранены 6 человек, повреждены 3 автомобиля.
Удар по Константиновке
На Константиновку враг сбросил авиабомбу: 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены многоэтажка и автомобиль.
Отмечается, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Ответственные службы ликвидируют последствия обстрелов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sashko Slastyon #543422
показать весь комментарий12.12.2025 17:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Evgen Karpenko
показать весь комментарий12.12.2025 17:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль