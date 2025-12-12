РУС
Два человека погибли и семеро ранены в результате ударов РФ по Дружковке и Константиновке

Сегодня, 12 декабря, российские войска нанесли удары по Дружковке и Константиновке в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Атака на Дружковку

В Дружковке россияне атаковали гражданский транспорт FPV-дронами. В результате удара ранены 6 человек, повреждены 3 автомобиля.

Удар по Константиновке

На Константиновку враг сбросил авиабомбу: 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены многоэтажка и автомобиль.

Отмечается, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Ответственные службы ликвидируют последствия обстрелов.

Царство Небесне загиблим...
12.12.2025 17:19 Ответить
А корегує удари екс-мер Дружківки, матьорий сепар і депутат парламента України-таваріщ гнатенко, якого ні СБУ ні прокуратура не помічає...
12.12.2025 17:53 Ответить
 
 