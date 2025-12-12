Швейцарія розширила санкції проти Росії та Білорусі в межах 19-го пакету ЄС

Сьогодні, 12 грудня, Федеральна рада Швейцарії розширила санкції проти Росії та Білорусі в межах 19-го санкційного пакету Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду, передає Цензор.НЕТ.

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"Федеральна рада 12 грудня розширила санкційні списки щодо Росії та Білорусі. Таким чином, Швейцарія впроваджує різні зміни, ухвалені ЄС у межах 19-го пакету санкцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці заходи набудуть чинності 13 грудня.

Санкції проти РФ

Так, заморожування активів запроваждено щодо 22 фізичних осіб та 42 компаній і організацій. Цим особам також заборонено в'їзд та транзит через Швейцарію. Йдеться переважно про осіб та компанії, які належать до російського військово-промислового комплексу чи енергетичного сектору або обслуговують їх, а також про компанії, які керують суднами "тіньового флоту" РФ.

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Крім того, щодо 116 суден запроваджуються комплексні заборони на купівлю, продаж та послуги. Це переважно танкери, що входять до складу "тіньового флоту" Росії, та зокрема обходять обмеження цін на російську сиру нафту або нафтопродукти.

У торговельному секторі 45 нових компаній, включно з тими, що перебувають у третіх країнах, підпадають під суворіші заходи експортного контролю. Метою цих заходів є протидія поставкам критично важливих товарів до російського військово-промислового комплексу.

Також п'ять російських банків та чотири філії російських банків у третіх країнах підпадають під заборону на транзакції, зокрема через те, що вони використовують російські платіжні системи.

Ще 8 компаній у третіх країнах підпадають під заборону на операції, оскільки вони суттєво підривають мету санкцій.

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Сьогоднішнє рішення уряду також включає продовження термінів щодо надання винятків, щоб швейцарські компанії могли вивести свої інвестиції з Росії впорядкованим чином.

Зазначається, що 19-й пакет санкцій ЄС передбачає низку додаткових заходів, що стосуються фінансового, енергетичного та торговельного секторів, які були представлені Федеральній раді на її засіданні 12 грудня.

Заходи проти Білорусі

23 жовтня ЄС також запровадив заходи проти Білорусі у зв'язку з її участю у війні Росії проти України. Швейцарія ухвалила санкційні списки ЄС та заморозила активи двох фізичних осіб та трьох компаній. Цим особам також заборонено в'їзд та транзит через Швейцарію. На наступному етапі Федеральна рада має намір розглянути секторальні заходи проти Білорусі.

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