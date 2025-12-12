Швейцария расширила санкции против России и Беларуси в рамках 19-го пакета ЕС

Сегодня, 12 декабря, Федеральный совет Швейцарии расширил санкции против России и Беларуси в рамках 19-го санкционного пакета Евросоюза.

Об этом говорится на сайте швейцарского правительства, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Федеральный совет 12 декабря расширил санкционные списки в отношении России и Беларуси. Таким образом, Швейцария внедряет различные изменения, принятые ЕС в рамках 19-го пакета санкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти меры вступят в силу 13 декабря.

Санкции против РФ

В частности, замораживание активов введено в отношении 22 физических лиц и 42 компаний и организаций. Этим лицам также запрещен въезд и транзит через Швейцарию. Речь идет преимущественно о лицах и компаниях, которые принадлежат к российскому военно-промышленному комплексу или энергетическому сектору или обслуживают их, а также о компаниях, которые управляют судами "теневого флота" РФ.

Читайте также: ЕС согласовал расширение санкций против Беларуси из-за вторжения воздушных шаров в Литву

Кроме того, в отношении 116 судов вводятся комплексные запреты на покупку, продажу и услуги. Это преимущественно танкеры, входящие в состав "теневого флота" России, и в частности обходящие ограничения цен на российскую сырую нефть или нефтепродукты.

В торговом секторе 45 новых компаний, включая те, которые находятся в третьих странах, подпадают под более строгие меры экспортного контроля. Целью этих мер является противодействие поставкам критически важных товаров в российский военно-промышленный комплекс.

Также пять российских банков и четыре филиала российских банков в третьих странах подпадают под запрет на транзакции, в частности из-за того, что они используют российские платежные системы.

Еще 8 компаний в третьих странах подпадают под запрет на операции, поскольку они существенно подрывают цель санкций.

Читайте также: ЕС согласовал новые санкции против России, - СМИ

Сегодняшнее решение правительства также включает продление сроков предоставления исключений, чтобы швейцарские компании могли вывести свои инвестиции из России упорядоченным образом.

Отмечается, что 19-й пакет санкций ЕС предусматривает ряд дополнительных мер, касающихся финансового, энергетического и торгового секторов, которые были представлены Федеральному совету на его заседании 12 декабря.

Меры против Беларуси

23 октября ЕС также ввел меры против Беларуси в связи с ее участием в войне России против Украины. Швейцария приняла санкционные списки ЕС и заморозила активы двух физических лиц и трех компаний. Этим лицам также запрещен въезд и транзит через Швейцарию. На следующем этапе Федеральный совет намерен рассмотреть секторальные меры против Беларуси.

Читайте также: Платежная система Wise начала блокировать карты граждан РФ и Беларуси