Швейцария расширила санкции против России и Беларуси в рамках 19-го пакета ЕС
Сегодня, 12 декабря, Федеральный совет Швейцарии расширил санкции против России и Беларуси в рамках 19-го санкционного пакета Евросоюза.
Об этом говорится на сайте швейцарского правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Федеральный совет 12 декабря расширил санкционные списки в отношении России и Беларуси. Таким образом, Швейцария внедряет различные изменения, принятые ЕС в рамках 19-го пакета санкций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти меры вступят в силу 13 декабря.
Санкции против РФ
В частности, замораживание активов введено в отношении 22 физических лиц и 42 компаний и организаций. Этим лицам также запрещен въезд и транзит через Швейцарию. Речь идет преимущественно о лицах и компаниях, которые принадлежат к российскому военно-промышленному комплексу или энергетическому сектору или обслуживают их, а также о компаниях, которые управляют судами "теневого флота" РФ.
Кроме того, в отношении 116 судов вводятся комплексные запреты на покупку, продажу и услуги. Это преимущественно танкеры, входящие в состав "теневого флота" России, и в частности обходящие ограничения цен на российскую сырую нефть или нефтепродукты.
В торговом секторе 45 новых компаний, включая те, которые находятся в третьих странах, подпадают под более строгие меры экспортного контроля. Целью этих мер является противодействие поставкам критически важных товаров в российский военно-промышленный комплекс.
Также пять российских банков и четыре филиала российских банков в третьих странах подпадают под запрет на транзакции, в частности из-за того, что они используют российские платежные системы.
Еще 8 компаний в третьих странах подпадают под запрет на операции, поскольку они существенно подрывают цель санкций.
Сегодняшнее решение правительства также включает продление сроков предоставления исключений, чтобы швейцарские компании могли вывести свои инвестиции из России упорядоченным образом.
Отмечается, что 19-й пакет санкций ЕС предусматривает ряд дополнительных мер, касающихся финансового, энергетического и торгового секторов, которые были представлены Федеральному совету на его заседании 12 декабря.
Меры против Беларуси
23 октября ЕС также ввел меры против Беларуси в связи с ее участием в войне России против Украины. Швейцария приняла санкционные списки ЕС и заморозила активы двух физических лиц и трех компаний. Этим лицам также запрещен въезд и транзит через Швейцарию. На следующем этапе Федеральный совет намерен рассмотреть секторальные меры против Беларуси.
