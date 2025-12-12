У Києві відкрили другий "Мілітарі Хаб" для ветеранів та їх родин
В Дарницькому районі відкрився другий у столиці "Київ Мілітарі Хаб", створений за підтримки міжнародних партнерів.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Другий центр підтримки ветеранів запрацював у Дарниці
"Разом з мером Риги Вієстурсом Кляйнберґсом відкрили в Дарницькому районі Центр комплексної підтримки для ветеранів та їх родин "Київ Мілітарі Хаб", який допомогли створити міжнародні партнери, зокрема, й латвійські. Центр надає різносторонню підтримку за принципом "рівний-рівному". 81% його працівників мають статус, пов’язаний з Захисниками та Захисницями, з них 35% – безпосередньо є ветеранами", - написав Кличко.
Основні напрямки роботи центру:
- консультаційний супровід,
- допомога в оформленні міських пільг та виплат,
- психологічна підтримка,
- консультації щодо медпослуг і правових питань,
- сприяння працевлаштуванню та освіті,
- спортивна реабілітація,
- соціальна інтеграція та дозвілля
Система міських послуг для ветеранів
Мер зазначив, що у столиці зареєстровані 100 000 ветеранів і майже 300 000 членів родин Захисників та Захисниць. Для безбар’єрного доступу ветеранів до міських послуг створено "Електронний кабінет Захисників". Там вже зареєстровано 37 000 осіб. Для них в Кабінеті доступні понад 30 послуг.
У планах — центри у кожному районі Києва
Також Кличко повідомив, що у планах міської влади – створити такі центри у кожному районі Києва.
"Дав доручення на розбудову мережі центрів ветеранської підтримки. Вони мають працювати в кожному районі Києва. Початок вже покладений. Крім центру, який відкрили сьогодні, діє Центр на вул. Хрещатик, 36. Триває ремонт великого інтерактивного простору в центральній частині міста та незабаром розпочнуться роботи в Дніпровському районі", - поінформував Віталій Кличко.
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