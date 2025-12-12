В Киеве открыли второй "Милитари Хаб" для ветеранов и их семей

В Дарницком районе открылся второй в столице "Киев Милитари Хаб", созданный при поддержке международных партнеров.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Второй центр поддержки ветеранов заработал в Дарнице

"Вместе с мэром Риги Виестурсом Кляйнбергсом открыли в Дарницком районе Центр комплексной поддержки для ветеранов и их семей "Киев Милитари Хаб", который помогли создать международные партнеры, в частности, латвийские. Центр оказывает разностороннюю поддержку по принципу "равный-равному". 81% его работников имеют статус, связанный с Защитниками и Защитницами, из них 35% – непосредственно являются ветеранами", – написал Кличко.

Основные направления работы центра:

консультационное сопровождение,

помощь в оформлении городских льгот и выплат,

психологическая поддержка,

консультации по медицинским услугам и правовым вопросам,

содействие трудоустройству и образованию,

спортивная реабилитация,

социальная интеграция и досуг

Система городских услуг для ветеранов

Мэр отметил, что в столице зарегистрированы 100 000 ветеранов и почти 300 000 членов семей Защитников и Защитниц. Для безбарьерного доступа ветеранов к городским услугам создан "Электронный кабинет Защитников". Там уже зарегистрировано 37 000 человек. Для них в Кабинете доступно более 30 услуг.

В планах — центры в каждом районе Киева

Также Кличко сообщил, что в планах городских властей — создать такие центры в каждом районе Киева.

"Дал поручение на развитие сети центров ветеранской поддержки. Они должны работать в каждом районе Киева. Начало уже положено. Кроме центра, который открыли сегодня, действует Центр на ул. Крещатик, 36. Продолжается ремонт большого интерактивного пространства в центральной части города и вскоре начнутся работы в Днепровском районе", - сообщил Виталий Кличко.