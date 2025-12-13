G7 готова сприяти зміцненню енергетики України, - заява
Група G7+ з енергетичних питань, що координує допомогу Україні, висловила готовність сприяти посиленню захисту української енергетичної інфраструктури від російських повітряних атак.
Про це йдеться у заяві співголів групи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Підтримка енергетичної безпеки України
Як зазначається, координа група G7+ з питань енергетики України провела 12 грудня віртуальну зустріч, щоб підтвердити свою підтримку енергетичної безпеки України та рішуче засудити навмисні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України.
Учасники підтвердили свою підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності.
Також вони наголосили на нагальній необхідності негайного припинення вогню, що призведе до справедливого та тривалого миру.
Пропозиції
Відтак координаційна група G7+ зобов’язалася посилити позиції України шляхом:
- підвищення стійкості за допомогою активної та пасивної ППО енергетичної інфраструктури України, щоб уникнути продовження циклу "ми відновлюємо, вони руйнують";
- продовження забезпечення доступності всіх ремонтних та відновлювальних потужностей України, а також постачання Україні необхідного обладнання;
- забезпечення того, щоб Україна отримала достатню кількість газу та електроенергії на зиму;
- усунення фінансового розриву між потребами та фінансуванням Фонду енергетичної підтримки України;
- прискорення реформи енергетичних ринків України з метою підвищення ефективності та стійкості виробництва, передачі та розподілу енергії;
- підтримка України у вирішенні питань управління державними підприємствами з урахуванням усіх уроків, "винесених з поточних розслідувань в енергетичному секторі".
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