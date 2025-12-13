G7 готова способствовать укреплению энергетики Украины, - заявление
Группа G7+ по энергетическим вопросам, координирующая помощь Украине, выразила готовность содействовать усилению защиты украинской энергетической инфраструктуры от российских воздушных атак.
Об этом говорится в заявлении сопредседателей группы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Поддержка энергетической безопасности Украины
Как отмечается, координационная группа G7+ по вопросам энергетики Украины провела 12 декабря виртуальную встречу, чтобы подтвердить свою поддержку энергетической безопасности Украины и решительно осудить преднамеренные удары России по энергетической инфраструктуре Украины.
Участники подтвердили свою поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости.
Также они подчеркнули настоятельную необходимость немедленного прекращения огня, что приведет к справедливому и прочному миру.
Предложения
В связи с этим координационная группа G7+ обязалась усилить позиции Украины путем:
- повышения устойчивости с помощью активной и пассивной ПВО энергетической инфраструктуры Украины, чтобы избежать продолжения цикла "мы восстанавливаем, они разрушают";
- продолжения обеспечения доступности всех ремонтных и восстановительных мощностей Украины, а также поставки Украине необходимого оборудования;
- обеспечения того, чтобы Украина получила достаточное количество газа и электроэнергии на зиму;
- устранение финансового разрыва между потребностями и финансированием Фонда энергетической поддержки Украины;
- ускорение реформы энергетических рынков Украины с целью повышения эффективности и устойчивости производства, передачи и распределения энергии;
- поддержка Украины в решении вопросов управления государственными предприятиями с учетом всех уроков, "извлеченных из текущих расследований в энергетическом секторе".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль