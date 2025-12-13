G7 готова способствовать укреплению энергетики Украины, - заявление

Группа G7+ по энергетическим вопросам, координирующая помощь Украине, выразила готовность содействовать усилению защиты украинской энергетической инфраструктуры от российских воздушных атак.

Об этом говорится в заявлении сопредседателей группы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Поддержка энергетической безопасности Украины

Как отмечается, координационная группа G7+ по вопросам энергетики Украины провела 12 декабря виртуальную встречу, чтобы подтвердить свою поддержку энергетической безопасности Украины и решительно осудить преднамеренные удары России по энергетической инфраструктуре Украины.

Участники подтвердили свою поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости.

Также они подчеркнули настоятельную необходимость немедленного прекращения огня, что приведет к справедливому и прочному миру.

Предложения

В связи с этим координационная группа G7+ обязалась усилить позиции Украины путем:

повышения устойчивости с помощью активной и пассивной ПВО энергетической инфраструктуры Украины, чтобы избежать продолжения цикла "мы восстанавливаем, они разрушают";

продолжения обеспечения доступности всех ремонтных и восстановительных мощностей Украины, а также поставки Украине необходимого оборудования;

обеспечения того, чтобы Украина получила достаточное количество газа и электроэнергии на зиму;

устранение финансового разрыва между потребностями и финансированием Фонда энергетической поддержки Украины;

ускорение реформы энергетических рынков Украины с целью повышения эффективности и устойчивости производства, передачи и распределения энергии;

поддержка Украины в решении вопросов управления государственными предприятиями с учетом всех уроков, "извлеченных из текущих расследований в энергетическом секторе".

