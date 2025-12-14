Німеччина відправляє війська для зміцнення східного кордону Польщі
Німеччина направить війська для посилення східного кордону Польщі з Білоруссю та Росією в рамках операції "Східний щит". Місія розпочнеться у квітні 2026 року та триватиме до кінця 2027 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на Федеральне міністерство оборони Німеччини.
За інформацією міністерства, німецькі солдати зосередяться на інженерних роботах, включно з:
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будівництвом оборонних позицій,
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риттям окопів,
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встановленням колючого дроту,
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зведенням протитанкових загороджень.
"З квітня 2026 року до польської операції "Східний щит" долучаться кілька десятків німецьких солдатів. Місія спершу запланована до кінця 2027 року", - повідомив представник міністерства.
Операція "Східний щит": що відомо
Операція "Східний щит" - це велика програма укріплення оборони східного флангу НАТО, ініційована Польщею з метою посилення безпеки на кордонах з Білоруссю, Росією (включно з Калінінградом) та частково з Україною. Програма має як військові, так і інфраструктурні аспекти і спрямована на стримування потенційної агресії у регіоні.
Це багатоетапний проєкт Польщі, який включає будівництво оборонних укріплень, інженерних споруд та інфраструктури безпеки уздовж східного кордону країни.
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