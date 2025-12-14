Німеччина відправляє війська для зміцнення східного кордону Польщі

Німеччина направить війська для посилення східного кордону Польщі з Білоруссю та Росією в рамках операції "Східний щит". Місія розпочнеться у квітні 2026 року та триватиме до кінця 2027 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на Федеральне міністерство оборони Німеччини.

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За інформацією міністерства, німецькі солдати зосередяться на інженерних роботах, включно з:

будівництвом оборонних позицій,

риттям окопів,

встановленням колючого дроту,

зведенням протитанкових загороджень.

"З квітня 2026 року до польської операції "Східний щит" долучаться кілька десятків німецьких солдатів. Місія спершу запланована до кінця 2027 року", - повідомив представник міністерства.

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Операція "Східний щит": що відомо

Операція "Східний щит" - це велика програма укріплення оборони східного флангу НАТО, ініційована Польщею з метою посилення безпеки на кордонах з Білоруссю, Росією (включно з Калінінградом) та частково з Україною. Програма має як військові, так і інфраструктурні аспекти і спрямована на стримування потенційної агресії у регіоні.

Це багатоетапний проєкт Польщі, який включає будівництво оборонних укріплень, інженерних споруд та інфраструктури безпеки уздовж східного кордону країни.

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