Германия отправляет войска для укрепления восточной границы Польши

Германия направит войска для усиления восточной границы Польши с Беларусью и Россией в рамках операции "Восточный щит". Миссия начнется в апреле 2026 года и продлится до конца 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на Федеральное министерство обороны Германии.

По информации министерства, германские солдаты сосредоточатся на инженерных работах, включая:

строительство оборонительных позиций,

рытье окопов,

установку колючей проволоки,

возведение противотанковых заграждений.

"С апреля 2026 года к польской операции "Восточный щит" присоединятся несколько десятков германских солдат. Миссия сначала запланирована до конца 2027 года", - сообщил представитель министерства.

Операция "Восточный щит": что известно

Операция "Восточный щит" - это крупная программа укрепления обороны восточного фланга НАТО, инициированная Польшей с целью усиления безопасности на границах с Беларусью, Россией (включая Калининград) и частично с Украиной. Программа имеет как военные, так и инфраструктурные аспекты и направлена на сдерживание потенциальной агрессии в регионе.

Это многоэтапный проект Польши, который включает строительство оборонительных укреплений, инженерных сооружений и инфраструктуры безопасности вдоль восточной границы страны.

