Германия отправляет войска для укрепления восточной границы Польши

Германия направит войска для усиления восточной границы Польши с Беларусью и Россией в рамках операции "Восточный щит". Миссия начнется в апреле 2026 года и продлится до конца 2027 года.
об этом сообщает Politico со ссылкой на Федеральное министерство обороны Германии.
По информации министерства, германские солдаты сосредоточатся на инженерных работах, включая:
строительство оборонительных позиций,
рытье окопов,
установку колючей проволоки,
возведение противотанковых заграждений.
"С апреля 2026 года к польской операции "Восточный щит" присоединятся несколько десятков германских солдат. Миссия сначала запланирована до конца 2027 года", - сообщил представитель министерства.
Операция "Восточный щит": что известно
Операция "Восточный щит" - это крупная программа укрепления обороны восточного фланга НАТО, инициированная Польшей с целью усиления безопасности на границах с Беларусью, Россией (включая Калининград) и частично с Украиной. Программа имеет как военные, так и инфраструктурные аспекты и направлена на сдерживание потенциальной агрессии в регионе.
Это многоэтапный проект Польши, который включает строительство оборонительных укреплений, инженерных сооружений и инфраструктуры безопасности вдоль восточной границы страны.
