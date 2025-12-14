Змушувати Україну віддати території - це крок Чемберлена, - конгресмен США Бейкон

Конгресмен США Дон Бейкон порівняв тиск на Україну з політикою умиротворення Гітлера у 1938 році та закликав підтримувати свободу країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі конгресмена на його фейсбук-сторінці.

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Бейкон провів історичну паралель між сучасними закликами до територіальних поступок України та політикою умиротворення нацистської Німеччини напередодні Другої світової війни.

За його словами, спроби змусити Україну віддати частину своєї території задля досягнення миру з Росією повторюють помилки, допущені британським прем’єр-міністром Невіллом Чемберленом у 1938 році.

Змушувати Україну віддати більше своєї території, щоб укласти мир з Росією, – це не крок Рейгана, а крок Чемберлена. Чемберлен з Гітлером вчинив так само з Чехословаччиною. Через це його репутація назавжди буде заплямована", - наголосив Бейкон.

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Треба виступати проти агресора

Він також зазначив, що більшість американського суспільства підтримує Україну.

"Ми повинні підтримувати свободу і виступати проти агресора", – заявив конгресмен.

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