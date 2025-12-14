Змушувати Україну віддати території - це крок Чемберлена, - конгресмен США Бейкон
Конгресмен США Дон Бейкон порівняв тиск на Україну з політикою умиротворення Гітлера у 1938 році та закликав підтримувати свободу країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі конгресмена на його фейсбук-сторінці.
Бейкон провів історичну паралель між сучасними закликами до територіальних поступок України та політикою умиротворення нацистської Німеччини напередодні Другої світової війни.
За його словами, спроби змусити Україну віддати частину своєї території задля досягнення миру з Росією повторюють помилки, допущені британським прем’єр-міністром Невіллом Чемберленом у 1938 році.
Змушувати Україну віддати більше своєї території, щоб укласти мир з Росією, – це не крок Рейгана, а крок Чемберлена. Чемберлен з Гітлером вчинив так само з Чехословаччиною. Через це його репутація назавжди буде заплямована", - наголосив Бейкон.
Треба виступати проти агресора
Він також зазначив, що більшість американського суспільства підтримує Україну.
"Ми повинні підтримувати свободу і виступати проти агресора", – заявив конгресмен.
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Армія російських загарбників захопила Куп'янськ 27 лютого 2022 року.
ЗСУ звільнили Куп'янськ 18 вересня 2022 року.
З того часу рашисти неодноразово намагались захопити місто знову. У 2024-25 багато місяців на підступах до нього точилися бої.
У листопаді цього року ***** оголосило про друге захоплення Куп'янська. Але насправді армія рф взяти його так і не змогла.
І це лише один із прикладів нездатності рф перемогти у війні.
З осені 2022 року минуло понад три роки. Навіть через стільки часу рф все ще контролює менший відсоток території України, ніж улітку 2022-го.
При цьому армія рф втратила сотні та сотні тисяч солдатів убитими та покаліченими.
Те, що армія російських загарбників постійно успішно наступає та перемагає - казки. Точніше, не казки, а брехня.
На поширення цієї брехні російська пропаганда вбухує мільярди, навіть десятки мільярдів доларів. Мета - привчити весь світ до думки, що чинити опір росії марно, що все одно росія все захопить, тому краще віддати самим.
Ось чому важливо постійно пам'ятати, що це брехня.
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