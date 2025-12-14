Заставлять Украину отдать территории – это шаг Чемберлена, – конгрессмен США Бейкон
Конгрессмен США Дон Бейкон сравнил давление на Украину с политикой умиротворения Гитлера в 1938 году и призвал поддерживать свободу страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте конгрессмена на его странице в Facebook.
Бейкон провел историческую параллель между современными призывами к территориальным уступкам Украины и политикой умиротворения нацистской Германии накануне Второй мировой войны.
По его словам, попытки заставить Украину отдать часть своей территории для достижения мира с Россией повторяют ошибки, допущенные британским премьер-министром Невиллом Чемберленом в 1938 году.
Заставлять Украину отдать больше своей территории, чтобы заключить мир с Россией, – это не шаг Рейгана, а шаг Чемберлена. Чемберлен с Гитлером поступил так же с Чехословакией. Из-за этого его репутация навсегда будет запятнана", – подчеркнул Бейкон.
Надо выступать против агрессора
Он также отметил, что большинство американского общества поддерживает Украину.
"Мы должны поддерживать свободу и выступать против агрессора", – заявил конгрессмен.
Армія російських загарбників захопила Куп'янськ 27 лютого 2022 року.
ЗСУ звільнили Куп'янськ 18 вересня 2022 року.
З того часу рашисти неодноразово намагались захопити місто знову. У 2024-25 багато місяців на підступах до нього точилися бої.
У листопаді цього року ***** оголосило про друге захоплення Куп'янська. Але насправді армія рф взяти його так і не змогла.
І це лише один із прикладів нездатності рф перемогти у війні.
З осені 2022 року минуло понад три роки. Навіть через стільки часу рф все ще контролює менший відсоток території України, ніж улітку 2022-го.
При цьому армія рф втратила сотні та сотні тисяч солдатів убитими та покаліченими.
Те, що армія російських загарбників постійно успішно наступає та перемагає - казки. Точніше, не казки, а брехня.
На поширення цієї брехні російська пропаганда вбухує мільярди, навіть десятки мільярдів доларів. Мета - привчити весь світ до думки, що чинити опір росії марно, що все одно росія все захопить, тому краще віддати самим.
Ось чому важливо постійно пам'ятати, що це брехня.
https://pbs.twimg.com/media/G8HUCtUWwAEJTqL?format=jpg&name=small
Кажи по суті....
це просто звіздьож респів на фоні падаючих рейтингів, їх дії не зміняться.
ДВУШКИ НА МОСКВУ?
"Я привіз вам мир! - цю фразу вимовляє прем'єр-міністр Англії Чемберлен, ********* папірцем з обіцянкою гітлера не починати війну в Європі, повернувшись з Мюнхенської конференції, де він щойно зрадив Чехословаччину. Трамп повторює Чемберлена заігруючи з новим гітлером, через це і отримає велику війну.
Дякую, что написали
Домовились про вивід чехословацьких війск з Судетської області Чехії в обмін на мир.
Прем'єр Великобританії Чемберлен, прем'єр Франції Деладьє, фюрер Третього Рейху Адольф Гітлер, дуче Італії Беніто Муссоліні.
Адже Німеччина і ссср розділили Польщу, перед якою Велика Британія мала зобов'язання.
Зараз бачимо те саме: Захід сміливий проти "іраків", але там, де хоч якось замішана кацапія, ходить по струнці і боїться писнути.
Згадайте Сирію. Тепер Україна.
Да не знає Трамп, хто такий Чемберлен. І про Мюнхенську змову не знає.
Гопника Зеленского нельзя сравнивать с ЛОРДОМ ЧЕМБЕРЛЕНОМ
Чемберлен не встретился с Берией в Омане
Как это сделал наш Зеленский
Чемберлен 3 сентября 1939 года
ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ ГЕРМАНИИ
Чемберлен после политических дебатов с Черчиллем
Просто покинул свой пост
Мое сравнение неуместно
Зеленский - пигмей по сравнение с Чемберленом
Зато великан в предательстве и коррупции