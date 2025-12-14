Заставлять Украину отдать территории – это шаг Чемберлена, – конгрессмен США Бейкон

Конгрессмен США Дон Бейкон сравнил давление на Украину с политикой умиротворения Гитлера в 1938 году и призвал поддерживать свободу страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте конгрессмена на его странице в Facebook.

Бейкон провел историческую параллель между современными призывами к территориальным уступкам Украины и политикой умиротворения нацистской Германии накануне Второй мировой войны.

По его словам, попытки заставить Украину отдать часть своей территории для достижения мира с Россией повторяют ошибки, допущенные британским премьер-министром Невиллом Чемберленом в 1938 году.

Заставлять Украину отдать больше своей территории, чтобы заключить мир с Россией, – это не шаг Рейгана, а шаг Чемберлена. Чемберлен с Гитлером поступил так же с Чехословакией. Из-за этого его репутация навсегда будет запятнана", – подчеркнул Бейкон.

Надо выступать против агрессора

Он также отметил, что большинство американского общества поддерживает Украину.

"Мы должны поддерживать свободу и выступать против агрессора", – заявил конгрессмен.

