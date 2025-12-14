РУС
Новости
Заставлять Украину отдать территории – это шаг Чемберлена, – конгрессмен США Бейкон

Конгрессмен США Дон Бейкон призывает не давить на Украину

Конгрессмен США Дон Бейкон сравнил давление на Украину с политикой умиротворения Гитлера в 1938 году и призвал поддерживать свободу страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте конгрессмена на его странице в Facebook.

Бейкон провел историческую параллель между современными призывами к территориальным уступкам Украины и политикой умиротворения нацистской Германии накануне Второй мировой войны.

По его словам, попытки заставить Украину отдать часть своей территории для достижения мира с Россией повторяют ошибки, допущенные британским премьер-министром Невиллом Чемберленом в 1938 году.

Заставлять Украину отдать больше своей территории, чтобы заключить мир с Россией, – это не шаг Рейгана, а шаг Чемберлена. Чемберлен с Гитлером поступил так же с Чехословакией. Из-за этого его репутация навсегда будет запятнана", – подчеркнул Бейкон.

Надо выступать против агрессора

Он также отметил, что большинство американского общества поддерживает Украину.

"Мы должны поддерживать свободу и выступать против агрессора", – заявил конгрессмен.

+5
@ (в перекладі):
Армія російських загарбників захопила Куп'янськ 27 лютого 2022 року.
ЗСУ звільнили Куп'янськ 18 вересня 2022 року.
З того часу рашисти неодноразово намагались захопити місто знову. У 2024-25 багато місяців на підступах до нього точилися бої.
У листопаді цього року ***** оголосило про друге захоплення Куп'янська. Але насправді армія рф взяти його так і не змогла.
І це лише один із прикладів нездатності рф перемогти у війні.

З осені 2022 року минуло понад три роки. Навіть через стільки часу рф все ще контролює менший відсоток території України, ніж улітку 2022-го.
При цьому армія рф втратила сотні та сотні тисяч солдатів убитими та покаліченими.
Те, що армія російських загарбників постійно успішно наступає та перемагає - казки. Точніше, не казки, а брехня.
На поширення цієї брехні російська пропаганда вбухує мільярди, навіть десятки мільярдів доларів. Мета - привчити весь світ до думки, що чинити опір росії марно, що все одно росія все захопить, тому краще віддати самим.
Ось чому важливо постійно пам'ятати, що це брехня.

https://pbs.twimg.com/media/G8HUCtUWwAEJTqL?format=jpg&name=small
14.12.2025 12:19 Ответить
+5
Трампону з посіпаками насрати на власну репутацію. Їх цікавить лише бабло. Вони і сатані сраку лизатимуть, аби тільки платив.
14.12.2025 12:20 Ответить
+2
Те про що я кажу, треба працювати з США, тому що США якраз нас підтримують. В Трамп то тимчасове стихійне лихо, негода яку треба перечекати.
14.12.2025 12:21 Ответить
Трампону з посіпаками насрати на власну репутацію. Їх цікавить лише бабло. Вони і сатані сраку лизатимуть, аби тільки платив.
14.12.2025 12:20 Ответить
міндіч це ти? у нас тільки міндіч може гнати на американців, бо він кристально чиста людина.
14.12.2025 12:23 Ответить
Венс- це ти? Адже тільки дебіл може вважати трампона адекватним.
14.12.2025 12:44 Ответить
я нічого не писав про трампа і про сша. це ти писав, додік.
14.12.2025 12:46 Ответить
А тебе взагалі не повинно цікавить,хто і про що пише,фуфел. Кукурікай там у себе в пєтушиному кутку.
14.12.2025 12:48 Ответить
У 73% д*****в виноваты то американцы то бидон то еще непонятно кто. Они сами естественно за зелю не голосовали, как и 73% остального населения. Но виноват у них трампон и штаты. Вечные попытки бездарных убожеств найти виноваты
14.12.2025 13:04 Ответить
Трамп, звичайно, час від часу бісить, але озброєння від США надходить. До 1 січня має надійти все необхідне на полі бою на суму 5 млрд доларів. Зрозуміло заплатять європейці, а також Австралія та Нова Зеландія. Але зброя американська. І не забуваємо про розвіддані. Тож не треба на Трампа сильно наїжджати.
14.12.2025 13:10 Ответить
Найсмішніше те, що "трамп" ніц не матиме в плані грошей.
14.12.2025 13:11 Ответить
це вже навіть кретини бачать.
Кажи по суті....
14.12.2025 12:20 Ответить
Це як вопль волаючого в пустелі - якби весь Конгрес навалився на Трампа
14.12.2025 12:21 Ответить
У наспупному році після виборів в Конгрес
14.12.2025 12:32 Ответить
Давно пишу, що і нашим, і європейцям давно потрібно було включити ігнор для Трампа і його фуфлижників, а працювати лише з Конгресом. Достатньо було першим особам європейських країн відкрито заявити про неможливість співпраці з неадекватною людиною та його командою і проблема зникла б за кілька днів чи навіть тижнів, але Конгрес точно натягнув би намордник на недоумка.
14.12.2025 13:18 Ответить
Те про що я кажу, треба працювати з США, тому що США якраз нас підтримують. В Трамп то тимчасове стихійне лихо, негода яку треба перечекати.
14.12.2025 12:21 Ответить
Бейкон це ж республіканець? ну так роби хоча б щось, Бейконе! у вас влада в руках.

це просто звіздьож респів на фоні падаючих рейтингів, їх дії не зміняться.
14.12.2025 12:22 Ответить
Точно. Так же несправедливо як відібрати у Міндича накрадені гроші .
14.12.2025 12:23 Ответить
Товстий натяк Трампону - завалити хлебтало, припинити стрибати під балалайку і не ганьбити Штати.
14.12.2025 12:24 Ответить
Интересно - а Чемберлен тоже отправлял
ДВУШКИ НА МОСКВУ?
14.12.2025 12:26 Ответить
Ніт. Зєлєнскій - це поки що Бенеш, але може стати і Гахою. А Трамп - то таки Чемберлен:
"Я привіз вам мир! - цю фразу вимовляє прем'єр-міністр Англії Чемберлен, ********* папірцем з обіцянкою гітлера не починати війну в Європі, повернувшись з Мюнхенської конференції, де він щойно зрадив Чехословаччину. Трамп повторює Чемберлена заігруючи з новим гітлером, через це і отримає велику війну.
14.12.2025 12:52 Ответить
Ответила вам ниже в чате
Дякую, что написали
14.12.2025 13:05 Ответить
100%
14.12.2025 12:29 Ответить
Вся Європа зараз нагадує чемберлена
14.12.2025 12:39 Ответить
Мюнхен 1938 рік.
Домовились про вивід чехословацьких війск з Судетської області Чехії в обмін на мир.
Прем'єр Великобританії Чемберлен, прем'єр Франції Деладьє, фюрер Третього Рейху Адольф Гітлер, дуче Італії Беніто Муссоліні.
14.12.2025 12:45 Ответить
во-первых - там были реальные аргументы, во-вторых, джентельмены верят на слово, опять же, культура, Европа, все помнили последствия первой мировой и нормальным людям это как-то не надо было. в третьих - увидев, что Гитлер и ко - не совсем джентельмены, а вместе с товарищем Сталиным проявили русско-немецкую ваенную смекалку - Чемберлен объявил войну Германии. так что после Крыма а потом полномасштабного вторжения с сотней тысяч погибших, кучи военных преступлений и т.п. требования (от жертвы) сдать территории это скорее не Чемберлен, а Муссолини.
14.12.2025 13:01 Ответить
А чому Чемберлен не оголосив війну ссср?

Адже Німеччина і ссср розділили Польщу, перед якою Велика Британія мала зобов'язання.
14.12.2025 13:13 Ответить
Не оголосивши війну ссср, Чемберлен (GB) не виконали свої зобов'язання перед Польщею.

Зараз бачимо те саме: Захід сміливий проти "іраків", але там, де хоч якось замішана кацапія, ходить по струнці і боїться писнути.

Згадайте Сирію. Тепер Україна.
14.12.2025 13:15 Ответить
Блт...
Да не знає Трамп, хто такий Чемберлен. І про Мюнхенську змову не знає.
14.12.2025 12:53 Ответить
Вы правы !
Гопника Зеленского нельзя сравнивать с ЛОРДОМ ЧЕМБЕРЛЕНОМ
Чемберлен не встретился с Берией в Омане
Как это сделал наш Зеленский
Чемберлен 3 сентября 1939 года
ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ ГЕРМАНИИ
Чемберлен после политических дебатов с Черчиллем
Просто покинул свой пост
Мое сравнение неуместно
Зеленский - пигмей по сравнение с Чемберленом
Зато великан в предательстве и коррупции
14.12.2025 13:04 Ответить
 
 