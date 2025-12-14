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Росія окупувала Толстой на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські війська захопили Толстой у Волноваському районі та просунулися на інших ділянках фронту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог окупував Толстой (Волноваський район, Донецька область), а також просунувся поблизу Ямполя (Краматорський район, Донецька область) та у Сіверську (Бахмутський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
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"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ.
І офіцерів далеко не завжди мобілізують, їх повні форуми, розказують, що не мають воювати, бо великі командири і не той вос, а мають за них воювати цирозники і шизіки.