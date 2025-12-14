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Росія окупувала Толстой на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські війська захопили Толстой у Волноваському районі та просунулися на інших ділянках фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог окупував Толстой (Волноваський район, Донецька область), а також просунувся поблизу Ямполя (Краматорський район, Донецька область) та у Сіверську (Бахмутський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Оновлені карти

DeepState: РФ окупувала Толстой і просунулась біля Ямполя та Сіверська
DeepState: РФ окупувала Толстой і просунулась біля Ямполя та Сіверська
DeepState: РФ окупувала Толстой і просунулась біля Ямполя та Сіверська

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили Оборони відкинули ворога біля Товстого на Донеччині, - DeepState

Автор: 

Донецька область (11392) Бахмутський район (858) Волноваський район (373) Краматорський район (1297) Сіверськ (218) Толстой (12) Ямпіль (40) DeepState (551)
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Топ коментарі
+5
офіцерів запасу після воєнних кафедр вишів також мобілізують, не мобілізують офіцерів на пенсії, яким ледь за 40 років, бо вони в мирний час дуже сильно наробилися в штабах і в 45 років вже ледве ходять, напевно!
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14.12.2025 17:59 Відповісти
+4
Поки Драпатий звільняє, рашист обсирський здає на догоду оманському покидьку
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14.12.2025 16:52 Відповісти
+4
То так.
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ.

І офіцерів далеко не завжди мобілізують, їх повні форуми, розказують, що не мають воювати, бо великі командири і не той вос, а мають за них воювати цирозники і шизіки.
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14.12.2025 19:20 Відповісти

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