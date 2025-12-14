Росія окупувала Толстой на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські війська захопили Толстой у Волноваському районі та просунулися на інших ділянках фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог окупував Толстой (Волноваський район, Донецька область), а також просунувся поблизу Ямполя (Краматорський район, Донецька область) та у Сіверську (Бахмутський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

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