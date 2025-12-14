Россия оккупировала Толстой в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Российские войска захватили Толстой в Волновахском районе и продвинулись на других участках фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Толстой (Волновахский район, Донецкая область), а также продвинулся вблизи Ямполя (Краматорский район, Донецкая область) и в Северске (Бахмутский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

