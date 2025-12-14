Фірташа не екстрадували до США через статус білоруського дипломата, - ЗМІ

Українського олігарха Дмитра Фірташа не екстрадували до США через наявність у нього статусу білоруського дипломата.

Про це пише австрійське медіа APA з посиланням на джерела, передає Wien, інформує Цензор.НЕТ.

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Дипломатичний імунітет

Зазначається, що Фірташ "користується імунітетом як радник постійного представництва Білорусі при UNIDO у Відні, і тому його екстрадиція до США є неприпустимою".

"Це зазначено в рішенні земельного суду Відня від 4 листопада 2024 року, яке набрало чинності у вівторок, і яке було надане АРА в анонімізованому вигляді. У МЗС Австрії, однак, не вважали Фірташа дипломатом, і про будь-яку його дипломатичну діяльність нічого не відомо", - сказано у матеріалі.

Також у матеріалі йдеться, що через сім років після початку процедури екстрадиції Фірташа до США постійне представництво Республіки Білорусь при ООН у Відні у 2021 році оголосило його дипломатом. Відповідні ноти були надіслані у червні та липні 2021-го до організації ООН з промислового розвитку (UNIDO), а також до МЗС Австрії.

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UNIDO та МЗС Австрії відмовили в акредитації

Однак, як повідомляє АРА, UNIDO та МЗС Австрії відмовили Фірташу в офіційній акредитації, і він не отримав дипломатичного посвідчення. Австрійське МЗС у жовтні 2023 року пояснило, що в межах угоди про штаб-квартиру UNIDO немає зобов’язання надавати привілеї й імунітети особам, яких ця організація не вважає належним чином акредитованими. У відомстві також вбачали правові перешкоди через діяльність Фірташа в Австрії, спрямовану на особисту вигоду, та можливе зловживання привілеями й імунітетами.

Попри таку позицію МЗС Австрії, земельний суд Відня в лютому 2024 року дійшов висновку, що Фірташ користується абсолютним дипломатичним імунітетом від моменту надсилання нот.

"Суд, вивчивши правову ситуацію, також виходить з того, що Республіка Австрія як держава перебування не має впливу на існування цього імунітету", - сказано в рішенні.

Відповідно до інформації агентства, суддю не переконав аргумент департаменту міжнародного права МЗС про те, що така правова позиція "незабаром перетворить Австрію на улюблений міжнародний притулок для шахраїв-мільйонерів, банківських грабіжників, мафіозі та наркобосів, ухилянтів від сплати податків або інших осіб".

У рішенні суду йдеться, що у разі занепокоєнь держави перебування конкретним представником іншої держави-члена, останню слід попросити про відмову від імунітету цього представника, і врешті-решт можна навіть домогтися його виїзду з території держави перебування, з дотриманням його особистої недоторканності.

"У справі Фірташа суд раніше звернувся до міністерства юстиції Австрії з проханням з’ясувати, чи хоче МЗС відмовитися від його імунітету у зв’язку з процедурою екстрадиції, що триває. Однак МЗС Австрії відмовилося робити такий запит, оскільки Фірташ, на його думку, не був належним чином акредитований при UNIDO",- пише видання.

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У чому саме полягала дипломатична діяльність Фірташа незрозуміло

Водночас судове рішення не прояснює, у чому саме полягала дипломатична діяльність Фірташа з 2021 року.

Адвокат олігарха Рюдігер Шендер і його австрійський речник Даніель Капп відмовилися коментувати цю інформацію на запит АРА.

Свєю чергою речник білоруського посольства повідомив агентство, що не знає Фірташа і не може допомогти з цим питанням.

Міністерство закордонних справ Австрії заявило, що взяло до відома рішення земельного суду Відня, і наразі вивчають, які наслідки воно матиме.

У рішенні суду також йдеться, що Білорусь у будь-який момент може відкликати дипломатичний імунітет Фірташа. Тоді питання екстрадиції можуть переглянути.

Також видання вказує на те, що згідно із законодавством Білорусі, дипломатами можуть бути лише громадяни Білорусі без іншого громадянства. Водночас Фірташ і далі значиться громадянином України.

"Навіть дружини / чоловіки дипломатів не можуть мати іншого громадянства. Щодо самого Фірташа невідомо, щоб він відмовився від громадянства України. В офіційних українських базах даних він досі значиться як громадянин України", - йдеться у матеріалі.

Довідково:

United Nations Industrial Development Organization - спеціалізована установа ООН, завданням якої є заохочення та прискорення всеосяжного та сталого промислового розвитку у державах-членах.

Раніше повідомлялося, що австрійські суди остаточно заблокували запит США на екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа після понад десяти років судових слухань.

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