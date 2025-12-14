Німеччина прийме звільнених лідерів білоруської опозиції Колеснікову та Бабарико, - глава МВС Добріндт

Звільнених минулими вихідними білоруських опозиціонерів — Марію Колесникову та Віктора Бабарико прийме Німеччина. Країна надасть їм прихисток.

Про це на телеканалі ARD повідомив федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт, передає Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

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Німеччина надасть притулок

За словами німецького міністра, Берлін готовий прийняти політичних діячів, які стали символами опору режиму Лукашенка.

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Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні диктатор Білорусі Олександр Лукашенко помилував 123 ув’язнених, засуджених "за скоєння злочинів різного спрямування – шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність".

Серед звільнених, зокрема:

Одна з лідерів білоруської опозиції, символ протестного опору Марія Колесникова, засуджена у 2021 році до 11 років позбавлення волі.

Віктор Бабарико – підприємець та кандидат у президенти, заарештований за участь у виборах та засуджений у 2021 році за фальсифікованими звинуваченнями до 14 років позбавлення волі.

Також додому в Україну повернулися пʼятеро цивільних українців.

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