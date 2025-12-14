Німеччина прийме звільнених лідерів білоруської опозиції Колеснікову та Бабарико, - глава МВС Добріндт
Звільнених минулими вихідними білоруських опозиціонерів — Марію Колесникову та Віктора Бабарико прийме Німеччина. Країна надасть їм прихисток.
Про це на телеканалі ARD повідомив федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт, передає Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.
Німеччина надасть притулок
За словами німецького міністра, Берлін готовий прийняти політичних діячів, які стали символами опору режиму Лукашенка.
Що передувало?
Нагадаємо, що напередодні диктатор Білорусі Олександр Лукашенко помилував 123 ув’язнених, засуджених "за скоєння злочинів різного спрямування – шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність".
Серед звільнених, зокрема:
- Одна з лідерів білоруської опозиції, символ протестного опору Марія Колесникова, засуджена у 2021 році до 11 років позбавлення волі.
- Віктор Бабарико – підприємець та кандидат у президенти, заарештований за участь у виборах та засуджений у 2021 році за фальсифікованими звинуваченнями до 14 років позбавлення волі.
- Також додому в Україну повернулися пʼятеро цивільних українців.
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