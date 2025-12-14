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Новини Звільнення політв’язнів у Білорусі
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Німеччина прийме звільнених лідерів білоруської опозиції Колеснікову та Бабарико, - глава МВС Добріндт

опозиціонери Білорусі

Звільнених минулими вихідними білоруських опозиціонерів — Марію Колесникову та Віктора Бабарико прийме Німеччина. Країна надасть їм прихисток.

Про це на телеканалі ARD повідомив федеральний міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт, передає Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

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Німеччина надасть притулок

За словами німецького міністра, Берлін готовий прийняти політичних діячів, які стали символами опору режиму Лукашенка.

Читайте також: П’ятеро цивільних українців повертаються додому з Білорусі завдяки допомозі США, - Зеленський (оновлено)

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні диктатор Білорусі Олександр Лукашенко помилував 123 ув’язнених, засуджених "за скоєння злочинів різного спрямування – шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність".

Серед звільнених, зокрема:

  • Одна з лідерів білоруської опозиції, символ протестного опору Марія Колесникова, засуджена у 2021 році до 11 років позбавлення волі.
  • Віктор Бабарико – підприємець та кандидат у президенти, заарештований за участь у виборах та засуджений у 2021 році за фальсифікованими звинуваченнями до 14 років позбавлення волі.
  • Також додому в Україну повернулися пʼятеро цивільних українців.

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Білорусь (8182) Німеччина (8104) політв’язні (1335)
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Топ коментарі
+9
"Опозиція", трясця... Подякувати Таракану за звільнення, і на питання про війну проплямкали, що нічого не знають, бо не в курсі, і т.д. Що кацапські жопоціонери, що білокацапські.
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14.12.2025 23:44 Відповісти
+9
Ще прибуде до німеччини свора московських кротів
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14.12.2025 23:51 Відповісти
+8
Вы в своем уме?
Оппозиционеров в Белоруссии просто вывозили в лес
Спецслужбы Лукашенко
Убивали и закапывали
До сих пор десятки людей на найдены
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14.12.2025 23:56 Відповісти

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