П’ятеро цивільних українців повертаються додому з Білорусі завдяки допомозі США, - Зеленський (оновлено)

До України з Білорусі повертаються пʼятеро цивільних українців. Цього вдалося досягти завдяки активній ролі Сполучених Штатів. Загалом диктатор Олександр Лукашенко помилував 123 ув'язнених.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Керівник ГУР Кирило Буданов доповів Зеленському про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних, які перебували в Білорусі.

"Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема пʼятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі", - заявив президент.

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Новий обмін військовополоненими

Зеленський також доручив ГУР та всім службам, які представлені в Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених.

Звільнення політв'язнів у Білорусі

Лукашенко помилував 123 політв’язнів в обмін на скасування санкцій США. Серед звільнених — білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова, повідомляє Nexta.

У пресслужбі білоруського диктатора заявили, що це нібито зроблено "з гуманітарних міркувань та загальнолюдських цінностей".

Раніше спеціальний посланець президента США щодо Білорусі Джон Коул заявив, що Вашингтон вирішив зняти санкції з білоруського калію.

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Як повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, на запит та за сприяння американських партнерів та роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україні передано 114 цивільних громадян, серед них - українці, які утримувалися на території Республіки Білорусь.

Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші українці - цивільні громадяни, які були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби.

Також Україні були передані громадяни Білорусі, які були ув’язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання. Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабарико, журналістка Марина Золотова та інші.

Зазначається, що звільнені громадяни Білорусі після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви.

Визволені українські та іноземні громадяни отримають усю необхідну медичну допомогу.