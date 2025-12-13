Пятеро гражданских украинцев возвращаются домой из Беларуси благодаря помощи США, - Зеленский
В Украину из Беларуси возвращаются пять гражданских украинцев. Это удалось достичь благодаря активной роли Соединенных Штатов. Всего диктатор Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил Зеленскому о деталях подготовки специальной меры для освобождения гражданских лиц, находившихся в Беларуси.
"Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы была соответствующая помощь Украине. При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе", - заявил президент.
Новый обмен военнопленными
- Зеленский также поручил ГУР и всем службам, представленным в Координационном штабе, максимально активизировать работу в российском направлении, чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных.
Освобождение политзаключенных в Беларуси
Лукашенко помиловал 123 политзаключенных в обмен на отмену санкций США. Среди освобожденных — белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, сообщает Nexta.
В пресс-службе белорусского диктатора заявили, что это якобы сделано "из гуманитарных соображений и общечеловеческих ценностей".
- Ранее специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул заявил, что Вашингтон решил снять санкции с белорусского калия.
Наловить цивільних іноземців і обмінює їх на санкції...
Так ****** до них добровольцем.
До чого це я? А, згадав, а чому ж ви, Ладімір Ляксандрович, по старій дружбі напряму не попросили партнера луку за наших заложників, а переклали ці хлопоти на друга донні ?
Оманский засланец....есть курортное местотна кубе.отель Гуантанамо...