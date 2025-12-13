РУС
Пятеро гражданских украинцев возвращаются домой из Беларуси благодаря помощи США, - Зеленский

зеленський

В Украину из Беларуси возвращаются пять гражданских украинцев. Это удалось достичь благодаря активной роли Соединенных Штатов. Всего диктатор Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных. 

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил Зеленскому о деталях подготовки специальной меры для освобождения гражданских лиц, находившихся в Беларуси.

"Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы была соответствующая помощь Украине. При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе", - заявил президент.

Новый обмен военнопленными

  • Зеленский также поручил ГУР и всем службам, представленным в Координационном штабе, максимально активизировать работу в российском направлении, чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных.

Освобождение политзаключенных в Беларуси

Лукашенко помиловал 123 политзаключенных в обмен на отмену санкций США. Среди освобожденных — белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, сообщает Nexta.

В пресс-службе белорусского диктатора заявили, что это якобы сделано "из гуманитарных соображений и общечеловеческих ценностей".

  • Ранее специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул заявил, что Вашингтон решил снять санкции с белорусского калия.

+5
А взагалі бульбофюрер непогано влаштувався.
Наловить цивільних іноземців і обмінює їх на санкції...
показать весь комментарий
13.12.2025 15:53 Ответить
+4
Він то йшов у президенти щоб бабла заробити.Більш цікаве аитання -нахрена українці його обрали президентом
показать весь комментарий
13.12.2025 16:04 Ответить
+3
США зливають Україну,а цій діяч радіє. так і повернуть рф до світової торгівлі.А зеленсский буде нам розповідати про перемоги.
показать весь комментарий
13.12.2025 15:48 Ответить
Це розрахунок «самозванця» із зеленським, за його зрив операції України проти вагнерівців?????
показать весь комментарий
13.12.2025 16:52 Ответить
А чиму ми досі в білорусі прсольство тримаємо?Для чого?
показать весь комментарий
13.12.2025 15:53 Ответить
це як запасний аеродром для зеленського
показать весь комментарий
13.12.2025 15:55 Ответить
Після його спасіння вагнерівців?!?!?
показать весь комментарий
13.12.2025 16:53 Ответить
Давай вихваляй Трампа який вимагає капітуляції перед ордою ,на більше клепки не хватає ,навіщо ти пішов в президенти т?
показать весь комментарий
13.12.2025 15:54 Ответить
Він то йшов у президенти щоб бабла заробити.Більш цікаве аитання -нахрена українці його обрали президентом
показать весь комментарий
13.12.2025 16:04 Ответить
сподіваюсь двоє середних не ті,кого ПОльща оголосила в розшук?
показать весь комментарий
13.12.2025 16:02 Ответить
Це сигнал всьому світу, що можна ловити цивільних і шантажувати ними, але не переплутайте з Палестиною, їм таке нізя.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:03 Ответить
Ти що бзданув , йолопе? Тобто, ти підтримуєш Хамас, дурбалоїде?
Так ****** до них добровольцем.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:09 Ответить
Ну, хіба можна так? Вибачся зараз же перед дядьком!
показать весь комментарий
13.12.2025 16:11 Ответить
Юра, не вертись між ногами.😹
показать весь комментарий
13.12.2025 16:17 Ответить
Зеленський тримає Трампа за яйця, - політтехнолог Петров
показать весь комментарий
13.12.2025 16:09 Ответить
З Беларуськалія зняли санкції, Лукашенка пропонував США долучитись до видобування.
показать весь комментарий
13.12.2025 16:12 Ответить
Лукашенко помилував Колеснікову та ще 122 в'язнів
показать весь комментарий
13.12.2025 16:13 Ответить
Ладімір Ляксандровіч, а що лука вже не партнер? А так дружили, так дружили, особисто ви - Ладімір Ляксандровіч телефонували луці з докладом про операцію СБУ "Авеню" (вагнерівці), правда потім ті "вагнерівці" засвітилися на вбивствах українців, і ну дуже активно купляли в бульбофюрера бітум для свого великого крадівництва на дорогах, іменно на тих дорогах, по которих приїхали танки з **********. А завдяки вашому мудрому керівництву, ті танки приїхали під самий Київ, бо ви так мудро і завбачливо вирішили розформувати бригаду, котора прикривала територію від Києва до кордону з ***********, та відіслали Овручцький танковий батальйон на Луганщину.
До чого це я? А, згадав, а чому ж ви, Ладімір Ляксандрович, по старій дружбі напряму не попросили партнера луку за наших заложників, а переклали ці хлопоти на друга донні ?
показать весь комментарий
13.12.2025 16:23 Ответить
Надеюсь сша помогут .. и тебя посадить ..
Оманский засланец....есть курортное местотна кубе.отель Гуантанамо...
показать весь комментарий
13.12.2025 16:25 Ответить
сейчас их быстренько определят в штурмовую бригаду
показать весь комментарий
13.12.2025 16:36 Ответить
Запарєбрікавай, не єлозь задом!
показать весь комментарий
13.12.2025 16:55 Ответить
А скільки туди тікає через кордон, кожного дня, він не хоче розказатии
показать весь комментарий
13.12.2025 16:36 Ответить
 
 