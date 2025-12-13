Пятеро гражданских украинцев возвращаются домой из Беларуси благодаря помощи США, - Зеленский

В Украину из Беларуси возвращаются пять гражданских украинцев. Это удалось достичь благодаря активной роли Соединенных Штатов. Всего диктатор Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных.

Детали

Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил Зеленскому о деталях подготовки специальной меры для освобождения гражданских лиц, находившихся в Беларуси.

"Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы была соответствующая помощь Украине. При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе", - заявил президент.

Новый обмен военнопленными

Зеленский также поручил ГУР и всем службам, представленным в Координационном штабе, максимально активизировать работу в российском направлении, чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных.

Освобождение политзаключенных в Беларуси

Лукашенко помиловал 123 политзаключенных в обмен на отмену санкций США. Среди освобожденных — белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, сообщает Nexta.

В пресс-службе белорусского диктатора заявили, что это якобы сделано "из гуманитарных соображений и общечеловеческих ценностей".

Ранее специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул заявил, что Вашингтон решил снять санкции с белорусского калия.

