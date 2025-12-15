Германия примет освобожденных лидеров белорусской оппозиции Колесникову и Бабарико, - глава МВД Добриндт
Освобожденных в минувшие выходные белорусских оппозиционеров — Марию Колесникову и Виктора Бабарико примет Германия. Страна предоставит им убежище.
Об этом на телеканале ARD сообщил федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт, передает Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.
Германия предоставит убежище
По словам германского министра, Берлин готов принять политических деятелей, которые стали символами сопротивления режиму Лукашенко.
Что предшествовало?
Напомним, что накануне диктатор Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных, осужденных "за совершение преступлений различной направленности - шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность".
Среди освобожденных, в частности:
- Одна из лидеров белорусской оппозиции, символ протестного сопротивления Мария Колесникова, осужденная в 2021 году к 11 годам лишения свободы.
- Виктор Бабарико – предприниматель и кандидат в президенты, арестованный за участие в выборах и осужденный в 2021 году по сфабрикованным обвинениям к 14 годам лишения свободы.
- Также домой в Украину вернулись пятеро гражданских украинцев.
Топ комментарии
+9 Vladimir Vladimir #301876
показать весь комментарий14.12.2025 23:51 Ответить Ссылка
+8 CrossFirenko
показать весь комментарий14.12.2025 23:44 Ответить Ссылка
+7 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий14.12.2025 23:56 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оппозиционеров в Белоруссии просто вывозили в лес
Спецслужбы Лукашенко
Убивали и закапывали
До сих пор десятки людей на найдены
Он ни дня не был в политике
Он не был на Майдане
Он никогда не шёл против власти
Какой у него бэкграунд?
Он что - БУТУСОВ?
Или ТКАЧ?
Золкин- это ШУШЕРА ЗЕЛЕНАЯ
Швидше всього це якийсь транзитний тимчасовий договорняк - вони там не залишаться.
Це будуть вирішувати головні їхні вербувальники в **********.
Теперішній урядовій коаліції в Німеччині така кремлівська зараза точно не потрібна - так що німці їх швидко позбудуться.