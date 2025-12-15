РУС
Германия примет освобожденных лидеров белорусской оппозиции Колесникову и Бабарико, - глава МВД Добриндт

оппозиционеры Беларуси

Освобожденных в минувшие выходные белорусских оппозиционеров — Марию Колесникову и Виктора Бабарико примет Германия. Страна предоставит им убежище.

Об этом на телеканале ARD сообщил федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт, передает Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

Германия предоставит убежище

По словам германского министра, Берлин готов принять политических деятелей, которые стали символами сопротивления режиму Лукашенко.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне диктатор Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных, осужденных "за совершение преступлений различной направленности - шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность".

Среди освобожденных, в частности:

  • Одна из лидеров белорусской оппозиции, символ протестного сопротивления Мария Колесникова, осужденная в 2021 году к 11 годам лишения свободы.
  • Виктор Бабарико – предприниматель и кандидат в президенты, арестованный за участие в выборах и осужденный в 2021 году по сфабрикованным обвинениям к 14 годам лишения свободы.
  • Также домой в Украину вернулись пятеро гражданских украинцев.

Ще прибуде до німеччини свора московських кротів
14.12.2025 23:51 Ответить
"Опозиція", трясця... Подякувати Таракану за звільнення, і на питання про війну проплямкали, що нічого не знають, бо не в курсі, і т.д. Що кацапські жопоціонери, що білокацапські.
14.12.2025 23:44 Ответить
Вы в своем уме?
Оппозиционеров в Белоруссии просто вывозили в лес
Спецслужбы Лукашенко
Убивали и закапывали
До сих пор десятки людей на найдены
14.12.2025 23:56 Ответить
"Опозиція", трясця... Подякувати Таракану за звільнення, і на питання про війну проплямкали, що нічого не знають, бо не в курсі, і т.д. Що кацапські жопоціонери, що білокацапські.
14.12.2025 23:44 Ответить
це агенти путіна яких випустили серти в мізки європейцям
15.12.2025 08:25 Ответить
14.12.2025 23:51 Ответить
Судячи з їх інтервʼю вони нічим не ризикували . Знову ми маємо справу з «нашими хлопчиками у трусиках» тільки з Білорусі …
14.12.2025 23:53 Ответить
Вы в своем уме?
Оппозиционеров в Белоруссии просто вывозили в лес
Спецслужбы Лукашенко
Убивали и закапывали
До сих пор десятки людей на найдены
14.12.2025 23:56 Ответить
Мабуть ви не чули їх відповіді на запитання. Прослухайте уважно питання Золкіна та відповідь цих « опозиціонерів»
показать весь комментарий
15.12.2025 00:03 Ответить
Кто такой Золкин?
Он ни дня не был в политике
Он не был на Майдане
Он никогда не шёл против власти
Какой у него бэкграунд?
Он что - БУТУСОВ?
Или ТКАЧ?
Золкин- это ШУШЕРА ЗЕЛЕНАЯ
15.12.2025 00:07 Ответить
Більш того! Працював на Шарія та постійно повторював московський наратив про Майдан, Порошенко та інших...
15.12.2025 06:44 Ответить
Шкода що так мало свідомих....
15.12.2025 08:12 Ответить
Ця "толерантність" погубить Європу... В принциі, вже "побугила". І населення "фортеці України", не зможе довго забезпечувати "безпечний сон" Європу.
14.12.2025 23:55 Ответить
А треба довго? Бажаючі заміж за іноземця/асимілювати дітей закінчаться, інтерес Європи також зникне. А поки споживайте казочки про щит Європи.
15.12.2025 03:20 Ответить
Німеччина нібито погодилась прийняти в себе команду головного москальського агента в Білорусі - Бабарико (за сумісництвом головного ворога і конкурента Лукашенка в ''любові'' до путіна).
Швидше всього це якийсь транзитний тимчасовий договорняк - вони там не залишаться.
15.12.2025 01:01 Ответить
Транзитний? А куди ж потім, на Марс?
15.12.2025 03:34 Ответить
Це будем вирішувати не ми з вами.
Це будуть вирішувати головні їхні вербувальники в **********.
Теперішній урядовій коаліції в Німеччині така кремлівська зараза точно не потрібна - так що німці їх швидко позбудуться.
15.12.2025 03:41 Ответить
опозиція з прапорцями в руках?
15.12.2025 07:54 Ответить
Видати кожному з закатованих по Мерседесу, кожному пару кросівок Адідас, і по два бокали пива ! Нстраждались !
15.12.2025 08:19 Ответить
 
 