Германия примет освобожденных лидеров белорусской оппозиции Колесникову и Бабарико, - глава МВД Добриндт

Освобожденных в минувшие выходные белорусских оппозиционеров — Марию Колесникову и Виктора Бабарико примет Германия. Страна предоставит им убежище.

Об этом на телеканале ARD сообщил федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт, передает Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Германия предоставит убежище

По словам германского министра, Берлин готов принять политических деятелей, которые стали символами сопротивления режиму Лукашенко.

Читайте также: Пятеро гражданских украинцев возвращаются домой из Беларуси благодаря помощи США, - Зеленский (обновлено)

Что предшествовало?

Напомним, что накануне диктатор Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных, осужденных "за совершение преступлений различной направленности - шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность".

Среди освобожденных, в частности:

Одна из лидеров белорусской оппозиции, символ протестного сопротивления Мария Колесникова, осужденная в 2021 году к 11 годам лишения свободы.

Виктор Бабарико – предприниматель и кандидат в президенты, арестованный за участие в выборах и осужденный в 2021 году по сфабрикованным обвинениям к 14 годам лишения свободы.

Также домой в Украину вернулись пятеро гражданских украинцев.

Читайте также: Украина согласилась на передачу белорусских политических заключенных через свою территорию, - Зеленский