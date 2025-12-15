Ситуація в енергосистемі складна: є знеструмлення в 3 областях, діють погодинні відключення, - Міненерго
Ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. Росія щодня завдає ударів по об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії, насамперед у прикордонних і прифронтових регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Масована атака на Одещину
Як зазначається, впродовж вихідних однієї з наймасованіших атак зазнала Одеська область. Ворог цілеспрямовано бив по об’єктах розподілу та передачі електроенергії, зокрема по підстанціях НЕК "Укренерго". Тимчасово без електропостачання залишалися споживачі Одещини, Миколаївщини та Херсонщини.
"Протягом вихідних енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 184 тисяч споживачів та об’єктів критичної інфраструктури в Одесі та області. Водночас без світла в регіоні залишається понад 430 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно. На Миколаївщині електропостачання вже повернуто для понад 345 тисяч споживачів", - йдеться у повідомленні.
Удар по Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині внаслідок повторного ворожого обстрілу енергетичного об’єкта поранено працівника енергетичної галузі. Постраждалого доставлено до лікарні, йому надається необхідна медична допомога.
Діють погодинні відключення
Через пошкодження енергетичної інфраструктури в окремих регіонах України продовжують діяти графіки погодинних відключень. Загалом по країні, окрім південних регіонів, ситуація поступово покращується.
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