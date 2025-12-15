Ситуація в енергосистемі складна: є знеструмлення в 3 областях, діють погодинні відключення, - Міненерго

Ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. Росія щодня завдає ударів по об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії, насамперед у прикордонних і прифронтових регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Масована атака на Одещину

Як зазначається, впродовж вихідних однієї з наймасованіших атак зазнала Одеська область. Ворог цілеспрямовано бив по об’єктах розподілу та передачі електроенергії, зокрема по підстанціях НЕК "Укренерго". Тимчасово без електропостачання залишалися споживачі Одещини, Миколаївщини та Херсонщини.

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"Протягом вихідних енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 184 тисяч споживачів та об’єктів критичної інфраструктури в Одесі та області. Водночас без світла в регіоні залишається понад 430 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно. На Миколаївщині електропостачання вже повернуто для понад 345 тисяч споживачів", - йдеться у повідомленні.

Удар по Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині внаслідок повторного ворожого обстрілу енергетичного об’єкта поранено працівника енергетичної галузі. Постраждалого доставлено до лікарні, йому надається необхідна медична допомога.

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Діють погодинні відключення

Через пошкодження енергетичної інфраструктури в окремих регіонах України продовжують діяти графіки погодинних відключень. Загалом по країні, окрім південних регіонів, ситуація поступово покращується.