Ситуация в энергосистеме сложная: есть обесточивания в 3 областях, действуют почасовые отключения, - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Россия ежедневно наносит удары по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии, прежде всего в приграничных и прифронтовых регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Массированная атака на Одесскую область

Как отмечается, в течение выходных одной из самых массированных атак подверглась Одесская область. Враг целенаправленно бил по объектам распределения и передачи электроэнергии, в частности по подстанциям НЭК "Укрэнерго". Временно без электроснабжения оставались потребители Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Читайте также: В Одесской области энергетики восстановили свет для более 100 тысяч абонентов после атаки РФ

"В течение выходных энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 184 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры в Одессе и области. В то же время без света в регионе остается более 430 тысяч абонентов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно. В Николаевской области электроснабжение уже восстановлено для более 345 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

Удар по Днепропетровской области

В Днепропетровской области в результате повторного вражеского обстрела энергетического объекта ранен работник энергетической отрасли. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте также: Из-за атаки РФ в Арцизе Одесской области света не будет как минимум неделю

Действуют почасовые отключения

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в отдельных регионах Украины продолжают действовать графики почасовых отключений. В целом по стране, кроме южных регионов, ситуация постепенно улучшается.