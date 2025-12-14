В Одесской области энергетики восстановили свет для более 100 тысяч абонентов после атаки РФ

В Одесской области энергетики восстановили электроснабжение для более 100 тысяч потребителей, обесточенных в результате атаки РФ. Также восстановлено теплоснабжение для более 260 тысяч потребителей.

Об этом в телеефире сообщил генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва, передает Минэнерго.

Одесщина подверглась самой массированной атаке

Гавва напомнил, что в эти дни Одесщина подверглась одной из самых массированных российских атак.

Враг целенаправленно бил по объектам распределения и передачи электроэнергии, в частности по подстанциям НЭК "Укрэнерго".

Вследствие обстрелов были повреждены:

объекты энергетической,

транспортной,

промышленной

и гражданской инфраструктуры.

Аварийно-восстановительные работы начались сразу после того, как это позволила ситуация с безопасностью.

Для ликвидации последствий атак развернули Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации функционирования энергетической инфраструктуры в южных регионах страны.

Восстановление электро- и теплоснабжения

"В течение суток энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры в Одессе и области. По резервным схемам питания свет вернули почти 100 тысячам абонентов. Теплоснабжение восстановлено для более 260 тысяч потребителей. Газоснабжение в регионе работает в штатном режиме", - рассказал Гавва.

Также в области функционируют 763 пункта несокрушимости.

Что предшествовало?

Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесщины.

Также сообщалось, что свет и вода отсутствуют в Одессе, восстановительные работы начаты.

По данным ГВА, на данный момент сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе неизвестны.

В Одесской области 14 декабря отменена часть рейсов "Укрзализныци".

