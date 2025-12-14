В Одесской области энергетики восстановили свет для более 100 тысяч абонентов после атаки РФ
В Одесской области энергетики восстановили электроснабжение для более 100 тысяч потребителей, обесточенных в результате атаки РФ. Также восстановлено теплоснабжение для более 260 тысяч потребителей.
Об этом в телеефире сообщил генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва, передает Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
Одесщина подверглась самой массированной атаке
Гавва напомнил, что в эти дни Одесщина подверглась одной из самых массированных российских атак.
Враг целенаправленно бил по объектам распределения и передачи электроэнергии, в частности по подстанциям НЭК "Укрэнерго".
Вследствие обстрелов были повреждены:
- объекты энергетической,
- транспортной,
- промышленной
- и гражданской инфраструктуры.
Аварийно-восстановительные работы начались сразу после того, как это позволила ситуация с безопасностью.
Для ликвидации последствий атак развернули Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации функционирования энергетической инфраструктуры в южных регионах страны.
Восстановление электро- и теплоснабжения
"В течение суток энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры в Одессе и области. По резервным схемам питания свет вернули почти 100 тысячам абонентов. Теплоснабжение восстановлено для более 260 тысяч потребителей. Газоснабжение в регионе работает в штатном режиме", - рассказал Гавва.
Также в области функционируют 763 пункта несокрушимости.
Что предшествовало?
- Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесщины.
- Также сообщалось, что свет и вода отсутствуют в Одессе, восстановительные работы начаты.
- По данным ГВА, на данный момент сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе неизвестны.
- В Одесской области 14 декабря отменена часть рейсов "Укрзализныци".
