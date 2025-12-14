Враг массированно атаковал дронами Одесскую область: повреждены энергетическая и промышленная инфраструктура

Этой ночью враг осуществил очередную массированную атаку по территории Одесской области с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер

Есть повреждения

Как отмечается, зафиксированы повреждения объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.

Информация о пострадавших не поступала.

Критическая инфраструктура работает на генераторах

По данным ОВА, на местах работают все соответствующие службы. Для помощи населению развернуты пункты несокрушимости. Критическая инфраструктура работает на генераторах.

Делается все возможное для скорейшей ликвидации последствий очередной атаки.

Спасатели и коммунальные службы задействованы в полном объеме, правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против мирного населения.

