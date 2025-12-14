РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8873 посетителя онлайн
Новости Атака РФ на критическую инфраструктуру Одессы
905 2

Враг массированно атаковал дронами Одесскую область: повреждены энергетическая и промышленная инфраструктура

Одесская область после обстрела

Этой ночью враг осуществил очередную массированную атаку по территории Одесской области с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть повреждения

Как отмечается, зафиксированы повреждения объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.

Информация о пострадавших не поступала.

Критическая инфраструктура работает на генераторах

По данным ОВА, на местах работают все соответствующие службы. Для помощи населению развернуты пункты несокрушимости. Критическая инфраструктура работает на генераторах.

Делается все возможное для скорейшей ликвидации последствий очередной атаки.

Спасатели и коммунальные службы задействованы в полном объеме, правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против мирного населения.

Что предшествовало?

Автор: 

Одесская область (4022)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я так розумію,що дрони-перехоплювачи,як і божі фламінго, присутні лише у відосах стерненка та авансах Найвеличнішого?
показать весь комментарий
14.12.2025 10:36 Ответить
Все,що було викладене в гундосих відосиках ЗЕленського,чистої води профанація.Обіцяв дзеркальні відповіді,обіцяв в Москві блекаут зробить.Ще були плани перемоги,формули миру.Ще гундосив ',що працює з партнерами над збільшенням ППО.Коли до такої ситуації доходить,значить працює він геть погано."Поганому танцюристу яйця мішають"
показать весь комментарий
14.12.2025 11:02 Ответить
 
 