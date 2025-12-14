Ворог масовано атакував дронами Одещину: пошкоджено енергетичну та промислову інфраструктуру
Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку по території Одеської області із застосуванням ударних безпілотників.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є пошкодження
Як зазначається, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.
Інформація про постраждалих не надходила.
Критична інфраструктура працює на генераторах
За даними ОВА, на місцях працюють усі відповідні служби. Для допомоги населенню розгорнуті пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах.
Робиться все можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків чергової атаки.
Рятувальники та комунальні служби задіяні у повному обсязі, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.
Що передувало?
- Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.
- Також повідомлялося, що світло і вода відсутні в Одесі, відновлювальні роботи розпочато.
- За даними МВА, наразі терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі невідомі.
- На Одещині 14 грудня скасовано частину рейсів "Укрзалізниці".
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