На Одещині енергетики відновили світло для понад 100 тисяч абонентів після атаки РФ

В Одеській області енергетики відновили електропостачання для понад 100 тисяч споживачів, знеструмлених внаслідок атаки РФ. Також відновлено теплопостачання для понад 260 тисяч споживачів.

Про це в телеефірі повідомив генеральний директор АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва, передає Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

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Одещина зазнала наймасованішої атаки

Гавва нагадав, що цими днями Одеська область зазнала однієї з наймасованіших російських атак.

Ворог цілеспрямовано бив по об’єктах розподілу та передачі електроенергії, зокрема по підстанціях НЕК "Укренерго".

Внаслідок обстрілів були пошкоджені:

об’єкти енергетичної,

транспортної,

промислової

та цивільної інфраструктури.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація.

Для ліквідації наслідків атак розгорнули Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації функціонування енергетичної інфраструктури у південних регіонах країни.

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Відновлення електро- та теплопостачання

"Впродовж доби енергетикам вдалося частково відновити електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури в Одесі та області. За резервними схемами живлення світло повернули майже 100 тисячам абонентів. Теплопостачання відновлено для понад 260 тисяч споживачів. Газопостачання в регіоні працює у штатному режимі", - розповів Гавва.

Також в області функціонують 763 пункти незламності.

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Що передувало?

Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.

Також повідомлялося, що світло і вода відсутні в Одесі, відновлювальні роботи розпочато.

За даними МВА, наразі терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі невідомі.

На Одещині 14 грудня скасовано частину рейсів "Укрзалізниці".

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