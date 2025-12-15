Атака РФ на Запоріжжя: Шість людей залишаються в лікарнях, одна жінка - у важкому стані
У лікарнях залишаються шість осіб, які постраждали внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Стан постраждалих
- 44-річна жінка з травмами голови та грудної клітини - її стан лікарі оцінюють як тяжкий.
- Інші ушпиталені, у тому числі і шестирічний хлопчик з мінно-вибуховою травмою та контузією, у стані середньої тяжкості.
Атаки на Запорізьку область
Зазначається, що загалом у лікарнях перебувають 29 людей, постраждалих внаслідок ворожих атак на Запорізьку область. Стан восьми з них медики оцінюють як тяжкий.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Що передувало?
- Нагадаємо, вранці 14 грудня російські війська атакували Запоріжжя. Повідомлялося про постраждалих.
- За останніми даними повідомлялося, що кількість постраждалих унаслідок ударів по Запоріжжю зросла до 14 осіб.
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