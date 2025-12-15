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Новини Обстріли Запоріжжя Атака безпілотників на Запоріжжя
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Атака РФ на Запоріжжя: Шість людей залишаються в лікарнях, одна жінка - у важкому стані

запоріжжя після обстрілу

У лікарнях залишаються шість осіб, які постраждали внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Стан постраждалих

  • 44-річна жінка з травмами голови та грудної клітини - її стан лікарі оцінюють як тяжкий.
  • Інші ушпиталені, у тому числі і шестирічний хлопчик з мінно-вибуховою травмою та контузією, у стані середньої тяжкості.

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Атаки на Запорізьку область

Зазначається, що загалом у лікарнях перебувають 29 людей, постраждалих внаслідок ворожих атак на Запорізьку область. Стан восьми з них медики оцінюють як тяжкий.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, вранці 14 грудня російські війська атакували Запоріжжя. Повідомлялося про постраждалих.
  • За останніми даними повідомлялося, що кількість постраждалих унаслідок ударів по Запоріжжю зросла до 14 осіб.

Автор: 

Запоріжжя (2620) обстріл (34730) Запорізька область (5029) Запорізький район (655)
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