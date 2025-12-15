Атака РФ на Запорожье: шесть человек остаются в больницах, одна женщина - в тяжелом состоянии

В больницах остаются шесть человек, пострадавших в результате вчерашней вражеской атаки на Запорожье.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Состояние пострадавших

44-летняя женщина с травмами головы и грудной клетки - ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Другие госпитализированы, в том числе и шестилетний мальчик с минно-взрывной травмой и контузией, в состоянии средней тяжести.

Атаки на Запорожскую область

Отмечается, что в общей сложности в больницах находятся 29 человек, пострадавших в результате вражеских атак на Запорожскую область. Состояние восьми из них медики оценивают как тяжелое.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

