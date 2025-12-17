Умєров прибув до Швеції: Обговорив з Йонсоном посилення підтримки України
Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров розпочав робочий візит до Швеції, де зустрівся з міністром оборони країни Полом Йонсоном.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив у соцмережі Х.
Про що говорили?
"Обговорили практичні кроки з посилення обороноздатності України, розвиток оборонної співпраці та протидію сучасним безпековим викликам, зокрема гібридним загрозам з боку Росії", - написав він.
Підтримка України
Також Умєров подякував Йонсону за системну фінансову та безпекову підтримку України.
"Ця допомога має стратегічне значення для нашої стійкості та безпеки європейського континенту", - наголосив він.
Топ коментарі
+14 Roman Stambul
показати весь коментар17.12.2025 12:37 Відповісти Посилання
+12 Pan Lipko
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+9 Gal
показати весь коментар17.12.2025 12:33 Відповісти Посилання
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