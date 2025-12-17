Умєров прибув до Швеції: Обговорив з Йонсоном посилення підтримки України

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров розпочав робочий візит до Швеції, де зустрівся з міністром оборони країни Полом Йонсоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив у соцмережі Х.

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Про що говорили?

"Обговорили практичні кроки з посилення обороноздатності України, розвиток оборонної співпраці та протидію сучасним безпековим викликам, зокрема гібридним загрозам з боку Росії", - написав він.

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Підтримка України

Також Умєров подякував Йонсону за системну фінансову та безпекову підтримку України.

"Ця допомога має стратегічне значення для нашої стійкості та безпеки європейського континенту", - наголосив він.

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