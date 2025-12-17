УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11045 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Швеції
732 17

Умєров прибув до Швеції: Обговорив з Йонсоном посилення підтримки України

Умєров прибув до Швеції

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров розпочав робочий візит до Швеції, де зустрівся з міністром оборони країни Полом Йонсоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив у соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про що говорили?

"Обговорили практичні кроки з посилення обороноздатності України, розвиток оборонної співпраці та протидію сучасним безпековим викликам, зокрема гібридним загрозам з боку Росії", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція скоротить допомогу п’ятьом країнам, щоб перенаправити ці кошти на підтримку України

Підтримка України

Також Умєров подякував Йонсону за системну фінансову та безпекову підтримку України.

"Ця допомога має стратегічне значення для нашої стійкості та безпеки європейського континенту", - наголосив він.

Читайте: Швеція надасть Україні зимовий пакет допомоги на $120 мільйонів. Куди спрямують кошти?

Умєров прибув до Швеції

Автор: 

Швеція (1128) підтримка (830) Умєров Рустем (904)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
це він з власної хатинки в Флориді залишивши родину, не завертаючи в Україну почемчикував в Швецію...державним бортом за наш кошт...
показати весь коментар
17.12.2025 12:37 Відповісти
+12
Він вже добровільно не повернеться.
показати весь коментар
17.12.2025 12:37 Відповісти
+9
Ну і чого воно швеньдяється за наш рахунок? Вдома нема чим зайнятись?
показати весь коментар
17.12.2025 12:33 Відповісти

Завантаження...

 
 