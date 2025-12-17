Умеров прибыл в Швецию: обсудил с Йонсоном усиление поддержки Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров начал рабочий визит в Швецию, где встретился с министром обороны страны Полом Йонсоном.

Об этом Умеров сообщил в соцсети Х.

О чем говорили?

"Обсудили практические шаги по усилению обороноспособности Украины, развитие оборонного сотрудничества и противодействие современным вызовам безопасности, в частности гибридным угрозам со стороны России", - написал он.

Поддержка Украины

Также Умеров поблагодарил Йонсона за системную финансовую и поддержку безопасности Украины.

"Эта помощь имеет стратегическое значение для нашей устойчивости и безопасности европейского континента", - подчеркнул он.

