Новости Помощь Украине от Швеции
416 16

Умеров прибыл в Швецию: обсудил с Йонсоном усиление поддержки Украины

Умеров прибыл в Швецию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров начал рабочий визит в Швецию, где встретился с министром обороны страны Полом Йонсоном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Умеров сообщил в соцсети Х.

О чем говорили?

"Обсудили практические шаги по усилению обороноспособности Украины, развитие оборонного сотрудничества и противодействие современным вызовам безопасности, в частности гибридным угрозам со стороны России", - написал он.

Поддержка Украины

Также Умеров поблагодарил Йонсона за системную финансовую и поддержку безопасности Украины.

"Эта помощь имеет стратегическое значение для нашей устойчивости и безопасности европейского континента", - подчеркнул он.

Автор: 

Швеция (1078) поддержка (754) Умеров Рустем (716)
Топ комментарии
+8
це він з власної хатинки в Флориді залишивши родину, не завертаючи в Україну почемчикував в Швецію...державним бортом за наш кошт...
17.12.2025 12:37 Ответить
+7
Він вже добровільно не повернеться.
17.12.2025 12:37 Ответить
+6
Ну і чого воно швеньдяється за наш рахунок? Вдома нема чим зайнятись?
17.12.2025 12:33 Ответить
Ну і чого воно швеньдяється за наш рахунок? Вдома нема чим зайнятись?
17.12.2025 12:33 Ответить
Він вже добровільно не повернеться.
17.12.2025 12:37 Ответить
це він з власної хатинки в Флориді залишивши родину, не завертаючи в Україну почемчикував в Швецію...державним бортом за наш кошт...
17.12.2025 12:37 Ответить
Умерова, зеленський усіляко ховає, від слідчих з Генпрокуратури!??
Не дарма Генпрокурор на всю Україну заявив, що він іде до умерова і членів ОЗУ, - міндіча-галущенка-чернишова…. От зеленський і турбується за умерова, як, за хату в «дінастії» в Козині!?!?
Бо Умеров, купив в США собі та родичам будинків, а зеленський, вимушені з лєнкою і КабМіндічами в Козині будувати!!! Єрмак може підтвердити, з передової …
17.12.2025 12:38 Ответить
Ховає від смарагдової по самі вуха Генпрокуратури?
17.12.2025 13:04 Ответить
А хіба підозрюваний , під слідством має право швендяти світом?
Ще й за наші гроші?
Якийсь сюр, zeлений!
17.12.2025 12:41 Ответить
Умерову категорично не можна повертатися в Україну, бо його чекає підозра та арешт. Він вимушенний зараз їздити країнами Світу, як той циган або вічний жид.
17.12.2025 12:57 Ответить
а умеров шось схуд ,морда обличча вже не лосниться ...
17.12.2025 13:10 Ответить
Головне - Потужність
17.12.2025 13:56 Ответить
Коли він прибуде до СІЗО?
17.12.2025 13:14 Ответить
Тільки він не Йонсон, а Юнсон.
17.12.2025 13:20 Ответить
Чебурек мародер гастролі устроїв с просроченим
17.12.2025 13:23 Ответить
Шось він вперто не хоче повертатись до України. Все кружляє та кружляє по закордонню.
До речі, мені так ни хто і не відповів куди поділись Чубаров з Джамільовим яки не вилазили з етеру а після призначення Умерова МО разом кудись зникли і ані пари з вуст.
17.12.2025 13:24 Ответить
Чебурек прибрав конкурентів-претендентів ??
17.12.2025 13:55 Ответить
Йонсон, провірь кармани.
17.12.2025 13:40 Ответить
Таке враження, що західні секретарі та публічні особи беруть хабарі/відкати за зустріч з ze-**********...
Навіщо його приймати? Якшо навіть Наркоман то нуль_ЗЕро без палички, і прострочений. А хто такий крадій чєбурєк ??
17.12.2025 13:52 Ответить
 
 