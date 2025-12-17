Умеров прибыл в Швецию: обсудил с Йонсоном усиление поддержки Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров начал рабочий визит в Швецию, где встретился с министром обороны страны Полом Йонсоном.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Умеров сообщил в соцсети Х.
О чем говорили?
"Обсудили практические шаги по усилению обороноспособности Украины, развитие оборонного сотрудничества и противодействие современным вызовам безопасности, в частности гибридным угрозам со стороны России", - написал он.
Поддержка Украины
Также Умеров поблагодарил Йонсона за системную финансовую и поддержку безопасности Украины.
"Эта помощь имеет стратегическое значение для нашей устойчивости и безопасности европейского континента", - подчеркнул он.
Топ комментарии
+8 Roman Stambul
показать весь комментарий17.12.2025 12:37 Ответить Ссылка
+7 Pan Lipko
показать весь комментарий17.12.2025 12:37 Ответить Ссылка
+6 Gal
показать весь комментарий17.12.2025 12:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не дарма Генпрокурор на всю Україну заявив, що він іде до умерова і членів ОЗУ, - міндіча-галущенка-чернишова…. От зеленський і турбується за умерова, як, за хату в «дінастії» в Козині!?!?
Бо Умеров, купив в США собі та родичам будинків, а зеленський, вимушені з лєнкою і КабМіндічами в Козині будувати!!! Єрмак може підтвердити, з передової …
Ще й за наші гроші?
Якийсь сюр, zeлений!
До речі, мені так ни хто і не відповів куди поділись Чубаров з Джамільовим яки не вилазили з етеру а після призначення Умерова МО разом кудись зникли і ані пари з вуст.
Навіщо його приймати? Якшо навіть Наркоман то нуль_ЗЕро без палички, і прострочений. А хто такий крадій чєбурєк ??