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Норвегія профінансує нову партію американської зброї для України на понад €267 млн, - прем’єр Стере
Норвегія профінансує чергову партію американської зброї для України, надавши для цього 3,2 млрд норвезьких крон, що становить понад 267,5 млн євро.
Про це оголосив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стере, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NRK.
За словами Стере, кошти спрямують на новий пакет військової допомоги зі США. До нього увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони, а також озброєння і боєприпаси для винищувачів F-16, які Україна отримує від партнерів.
Прем’єр-міністр зазначив, що частину цього обладнання Норвегія закупить безпосередньо у США в межах вже чинної схеми підтримки України.
Що таке програма PURL
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
- Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.
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