Норвегія профінансує нову партію американської зброї для України на понад €267 млн, - прем’єр Стере

Норвегія профінансує чергову партію американської зброї для України, надавши для цього 3,2 млрд норвезьких крон, що становить понад 267,5 млн євро.

Про це оголосив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стере, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NRK.

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За словами Стере, кошти спрямують на новий пакет військової допомоги зі США. До нього увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони, а також озброєння і боєприпаси для винищувачів F-16, які Україна отримує від партнерів.

Прем’єр-міністр зазначив, що частину цього обладнання Норвегія закупить безпосередньо у США в межах вже чинної схеми підтримки України.

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Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

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