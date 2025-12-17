234 5
Норвегия профинансирует новую партию американского оружия для Украины на сумму более €267 млн, - премьер Стере
Норвегия профинансирует очередную партию американского оружия для Украины, выделив на это 3,2 млрд норвежских крон, что составляет более 267,5 млн евро.
Об этом объявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK.
По словам Стере, средства направят на новый пакет военной помощи из США. В него войдут ракеты для систем противовоздушной обороны, а также вооружение и боеприпасы для истребителей F-16, которые Украина получает от партнеров.
Премьер-министр отметил, что часть этого оборудования Норвегия закупит непосредственно в США в рамках уже действующей схемы поддержки Украины.
Что такое программа PURL
- Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
- Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
- По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.
Західна і Північна Європа підкидають хто шо може, бо давно зрозуміли, що Он_Вам_Нє_Должен забив на свої обов'язки з усіх боків...
Мабуть країну { Мрій} врятує лише зовнішне керування...