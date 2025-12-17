РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11932 посетителя онлайн
Новости Программа PURL
234 5

Норвегия профинансирует новую партию американского оружия для Украины на сумму более €267 млн, - премьер Стере

гар,норвегия,стере

Норвегия профинансирует очередную партию американского оружия для Украины, выделив на это 3,2 млрд норвежских крон, что составляет более 267,5 млн евро.

Об этом объявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Стере, средства направят на новый пакет военной помощи из США. В него войдут ракеты для систем противовоздушной обороны, а также вооружение и боеприпасы для истребителей F-16, которые Украина получает от партнеров.

Премьер-министр отметил, что часть этого оборудования Норвегия закупит непосредственно в США в рамках уже действующей схемы поддержки Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Две трети роста экономики России оказалось производством танков и бомб

Что такое программа PURL

  • Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
  • Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
  • По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готовит открытие в Берлине офиса по экспорту оружия, - Зеленский

Автор: 

Норвегия (777) оружие (10561) США (28667) война в Украине (7255) Стёре Йонас Гар (33)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Європі треба купувати своє, на продукцію США, бо та зараз під окупацією імбіцилів
показать весь комментарий
17.12.2025 13:21 Ответить
Ціна втрати Державності....
Західна і Північна Європа підкидають хто шо може, бо давно зрозуміли, що Он_Вам_Нє_Должен забив на свої обов'язки з усіх боків...
Мабуть країну { Мрій} врятує лише зовнішне керування...
показать весь комментарий
17.12.2025 13:40 Ответить
Дякуємо Норвегії!,
показать весь комментарий
17.12.2025 13:44 Ответить
Норвегія -- найкраща на світі країна.
показать весь комментарий
17.12.2025 13:48 Ответить
 
 