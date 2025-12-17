Сибіга: Економіка Росії починає стикатися з деякими "драматичними проблемами"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська економіка входить у рецесію та стикається з серйозними фінансовими проблемами, закликавши країни Заходу посилити санкційний тиск на РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Х Сибіги.

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Сибіга зазначив, що наявні економічні дані свідчать про погіршення ситуації в російській економіці. За його словами, у січні-листопаді дефіцит федерального бюджету РФ сягнув рекордних 54 млрд доларів і до кінця року може перевищити 70 млрд доларів.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення консолідований дефіцит російських регіонів склав 1,5 млрд доларів, тоді як торік фіксували профіцит у 12 млрд. Також, за словами міністра, скорочуються доходи від енергетики: у листопаді 2025 року надходження від нафти і газу впали на 34% у порівнянні з листопадом 2024-го, що зменшило бюджет ще на 3,5 млрд доларів.

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Підвищення податків в РФ

Сибіга додав, що Москва змушена підвищувати податки, зокрема ПДВ, і скорочувати субсидії для малого та середнього бізнесу. Він наголосив, що санкції мають посилюватися, оскільки економічний тиск може стати "нестерпним для Путіна".

Міністр звернув увагу, що нині санкції охоплюють лише близько 20% російського військово-промислового комплексу, і закликав поширити обмеження на решту. Також він наголосив на необхідності повністю закрити лазівки для обходу санкцій, обмежити доступ РФ до технологій, скоротити доходи від енергетики та припинити залежність ЄС від "Росатома".

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