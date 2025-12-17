Сибига: Экономика России начинает сталкиваться с некоторыми "драматическими проблемами"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российская экономика входит в рецессию и сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, призвав страны Запада усилить санкционное давление на РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х Сибиги.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сибига отметил, что имеющиеся экономические данные свидетельствуют об ухудшении ситуации в российской экономике. По его словам, в январе-ноябре дефицит федерального бюджета РФ достиг рекордных 54 млрд долларов и до конца года может превысить 70 млрд долларов.

Впервые с начала полномасштабного вторжения консолидированный дефицит российских регионов составил 1,5 млрд долларов, тогда как в прошлом году фиксировали профицит в 12 млрд. Также, по словам министра, сокращаются доходы от энергетики: в ноябре 2025 года поступления от нефти и газа упали на 34% по сравнению с ноябрем 2024-го, что уменьшило бюджет еще на 3,5 млрд долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пять причин действовать сейчас: Сибига о репарационном кредите для Украины за счет активов РФ

Повышение налогов в РФ

Сибига добавил, что Москва вынуждена повышать налоги, в частности НДС, и сокращать субсидии для малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что санкции должны усиливаться, поскольку экономическое давление может стать "невыносимым для Путина".

Министр обратил внимание, что в настоящее время санкции охватывают лишь около 20% российского военно-промышленного комплекса, и призвал распространить ограничения на остальную часть. Также он подчеркнул необходимость полностью закрыть лазейки для обхода санкций, ограничить доступ РФ к технологиям, сократить доходы от энергетики и прекратить зависимость ЕС от "Росатома".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД отреагировало на нападение на украинца в Познани: "Угрозы по мотивам национальной нетерпимости недопустимы". ВИДЕО