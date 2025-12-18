Міністр Сербії Братіна заявив, що Україна "заплатила за злочини територією": МЗС відповіло
У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву міністра інформації Сербії Бориса Братіни про те, що українці "розплатились територіями" за свої "злочини".
Про це речник МЗС Георгій Тихий написав на платформі X, інформує Цензор.НЕТ.
Заява посадовця Сербії
- Так, в інтерв'ю сербському телеканалу Informer Братіна закликав "покарати" Хорватію за її історичну поведінку.
"Як і українці, вони (хорвати – ред.) мають заплатити за це територією. Іншого покарання немає. Звичайно, ніхто не має наміру вбивати хорватів лише тому, що вони хорвати. Це нісенітниця. Але Хорватію потрібно якимось чином покарати за її жахливу участь у Першій світовій війні, а особливо у Другій світовій війні, і тим більше з початку 1990-х років", - сказав сербський посадовець.
Реакція України
Речник українського МЗС наголосив на недопустимості таких формулювань:
"Міністру інформації Сербії Борису Братіні, який заявив, що хорвати повинні заплатити за злочини територією, так само як і українці, ми пропонуємо використовувати територію своєї країни у своїх нерозважливих вербальних вправах. Як каже українське прислів'я: до закритого рота муха не залетить".
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