Министр Сербии Братина заявил, что Украина "заплатила за преступления территорией": МИД ответил

Министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление министра информации Сербии Бориса Братины о том, что украинцы "расплатились территориями" за свои "преступления".

Об этом спикер МИД Георгий Тихий написал на платформе X, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление должностного лица Сербии

  • Так, в интервью сербскому телеканалу Informer Братина призвал "наказать" Хорватию за ее историческое поведение.

"Как и украинцы, они (хорваты – ред.) должны заплатить за это территорией. Другого наказания нет. Конечно, никто не намерен убивать хорватов только потому, что они хорваты. Это нонсенс. Но Хорватию нужно каким-то образом наказать за ее ужасное участие в Первой мировой войне, а особенно во Второй мировой войне, и тем более - с начала 1990-х годов", - сказал сербский чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил бывшего секретаря СНБО Литвиненко послом в Сербии

Реакция Украины

Представитель украинского МИД подчеркнул недопустимость таких формулировок:

"Министру информации Сербии Борису Братине, который заявил, что хорваты должны заплатить за преступления территорией, так же как и украинцы, мы предлагаем использовать территорию своей страны в своих необдуманных вербальных упражнениях. Как гласит украинская пословица: в закрытый рот муха не залетит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин разрешил отбирать жилье украинцев на временно оккупированных территориях до 2030 года

МИД (7162) Сербия (421) Хорватия (284) территориальная целостность (333) Тихий Георгий (47)
