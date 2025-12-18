Министр Сербии Братина заявил, что Украина "заплатила за преступления территорией": МИД ответил
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление министра информации Сербии Бориса Братины о том, что украинцы "расплатились территориями" за свои "преступления".
Об этом спикер МИД Георгий Тихий написал на платформе X, информирует Цензор.НЕТ.
Заявление должностного лица Сербии
- Так, в интервью сербскому телеканалу Informer Братина призвал "наказать" Хорватию за ее историческое поведение.
"Как и украинцы, они (хорваты – ред.) должны заплатить за это территорией. Другого наказания нет. Конечно, никто не намерен убивать хорватов только потому, что они хорваты. Это нонсенс. Но Хорватию нужно каким-то образом наказать за ее ужасное участие в Первой мировой войне, а особенно во Второй мировой войне, и тем более - с начала 1990-х годов", - сказал сербский чиновник.
Реакция Украины
Представитель украинского МИД подчеркнул недопустимость таких формулировок:
"Министру информации Сербии Борису Братине, который заявил, что хорваты должны заплатить за преступления территорией, так же как и украинцы, мы предлагаем использовать территорию своей страны в своих необдуманных вербальных упражнениях. Как гласит украинская пословица: в закрытый рот муха не залетит".
