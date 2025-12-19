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Новини Бої на Гуляйпільському напрямку Костянтинівський напрямок
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Ворог продовжує тиснути на Костянтинівському, Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямку, - Генштаб. КАРТА

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. За добу на фронті зафіксовано 193 боєзіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Обстріли України

Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4281 обстріл, зокрема 126 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5836 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Олександроград Донецької області;
  • Гаврилівка, Христофорівка Дніпропетровської області;
  • Лісне, Оріхів, Балабине, Малокатеринівка Запорізької області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління та один артилерійський засіб російських загарбників.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 176 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті на ранок 19 грудня

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанська та в бік Охрімівки й Довгенького.

Ситуація на фронті на ранок 19 грудня

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік населених пунктів Курилівка, Піщане, Петропавлівка, Глушківка, Новоплатонівка та Куп’янськ.

Ситуація на фронті на ранок 19 грудня

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік Червоного Ставу, Ставків, Дробишевого та в районах населених пунктів Новоєгорівка й Зарічне.

Ситуація на фронті на ранок 19 грудня

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника у районах Серебрянки та Званівки.

Ситуація на фронті на ранок 19 грудня

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Ситуація на фронті на ранок 19 грудня

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Олександро-Шультине, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки і Софіївки.

Ситуація на фронті на ранок 19 грудня

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Торецького, Нового Шахового і Новопавлівки.

Ситуація на фронті на ранок 19 грудня

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки у районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Степове, Привільне, Вербове, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Лісне, Нове Запоріжжя.

Ситуація на фронті на ранок 19 грудня

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 19 атак росіян в районах Солодкого, Зеленого, Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля.

Ситуація на фронті на ранок 19 грудня

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На Оріхівському напрямку ворог тричі марно намагався прорвати нашу оборону в бік Новоандріївки, Приморського та в районі Плавнів.

Ситуація на фронті на ранок 19 грудня

На Придніпровському напрямку ворог провів дві невдалі наступальні дії в бік Антонівки.

Ситуація на фронті на ранок 19 грудня

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Генштаб ЗС (8580) бойові дії (6051) війна в Україні (8647)
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