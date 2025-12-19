РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10269 посетителей онлайн
Новости Бои на Гуляйпольском направлении Константиновское направление
369 2

Враг продолжает давить на Константиновском, Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За сутки на фронте зафиксировано 193 боестолкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 154 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4281 обстрел, в том числе 126 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5836 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Александроград Донецкой области;
  • Гавриловка, Христофоровка Днепропетровской области;
  • Лесное, Орехов, Балабино, Малокатериновка Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления и одно артиллерийское средство российских захватчиков.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и осуществил 176 обстрелов, в частности семь – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте на утро 19 декабря

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника вблизи Старицы, Прилепки, Волчанска и в сторону Охримовки и Долгого.

Ситуация на фронте на утро 19 декабря

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Петропавловка, Глушковка, Новоплатоновка и Купянск.

Ситуация на фронте на утро 19 декабря

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Червоного Става, Ставок, Дробышево и в районах населенных пунктов Новоегоровка и Заречное.

Ситуация на фронте на утро 19 декабря

На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в районах Серебрянки и Звановки.

Ситуация на фронте на утро 19 декабря

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

Ситуация на фронте на утро 19 декабря

На Константиновском направлении враг осуществил 28 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Александро-Шультино, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки и Софиевки.

Ситуация на фронте на утро 19 декабря

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжаются тяжелые бои на Константиновском направлении: враг пытается просачиваться небольшими группами, - 24 ОМБр

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Торецкого, Нового Шахово и Новопавловки.

Ситуация на фронте на утро 19 декабря

На Александровском направлении противник вчера осуществил 22 атаки в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Степовое, Привольное, Вербовое, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Лесное, Новое Запорожье.

Ситуация на фронте на утро 19 декабря

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 19 атак россиян в районах Сладкого, Зеленого, Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.

Ситуация на фронте на утро 19 декабря

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные ракетой из РСЗО HIMARS уничтожили место запуска российских дронов. ВИДЕО

На Ореховском направлении враг трижды тщетно пытался прорвать нашу оборону в сторону Новоандреевки, Приморского и в районе Плавней.

Ситуация на фронте на утро 19 декабря

На Приднепровском направлении враг провел две неудачные наступательные операции в сторону Антоновки.

Ситуация на фронте на утро 19 декабря

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Автор: 

Генштаб ВС (7390) боевые действия (5326) война в Украине (7277)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Покровськ??? Вже і не нагадують....
показать весь комментарий
19.12.2025 09:18 Ответить
Ви тільки звголовок читаєте?
показать весь комментарий
19.12.2025 09:22 Ответить
 
 