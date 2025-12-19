Враг продолжает давить на Константиновском, Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За сутки на фронте зафиксировано 193 боестолкновения.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 154 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4281 обстрел, в том числе 126 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5836 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов:

Александроград Донецкой области;

Гавриловка, Христофоровка Днепропетровской области;

Лесное, Орехов, Балабино, Малокатериновка Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления и одно артиллерийское средство российских захватчиков.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и осуществил 176 обстрелов, в частности семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника вблизи Старицы, Прилепки, Волчанска и в сторону Охримовки и Долгого.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Петропавловка, Глушковка, Новоплатоновка и Купянск.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Червоного Става, Ставок, Дробышево и в районах населенных пунктов Новоегоровка и Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в районах Серебрянки и Звановки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг осуществил 28 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Александро-Шультино, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Торецкого, Нового Шахово и Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 22 атаки в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Степовое, Привольное, Вербовое, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Лесное, Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 19 атак россиян в районах Сладкого, Зеленого, Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении враг трижды тщетно пытался прорвать нашу оборону в сторону Новоандреевки, Приморского и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении враг провел две неудачные наступательные операции в сторону Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.