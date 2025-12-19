Враг продолжает давить на Константиновском, Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За сутки на фронте зафиксировано 193 боестолкновения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 154 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4281 обстрел, в том числе 126 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5836 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов:
- Александроград Донецкой области;
- Гавриловка, Христофоровка Днепропетровской области;
- Лесное, Орехов, Балабино, Малокатериновка Запорожской области.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления и одно артиллерийское средство российских захватчиков.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и осуществил 176 обстрелов, в частности семь – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника вблизи Старицы, Прилепки, Волчанска и в сторону Охримовки и Долгого.
На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Петропавловка, Глушковка, Новоплатоновка и Купянск.
На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Червоного Става, Ставок, Дробышево и в районах населенных пунктов Новоегоровка и Заречное.
На Славянском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в районах Серебрянки и Звановки.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг осуществил 28 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Александро-Шультино, Русин Яр и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Торецкого, Нового Шахово и Новопавловки.
На Александровском направлении противник вчера осуществил 22 атаки в районах населенных пунктов Толстой, Александроград, Степовое, Привольное, Вербовое, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Лесное, Новое Запорожье.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 19 атак россиян в районах Сладкого, Зеленого, Гуляйполя и в сторону Варваровки и Доброполья.
На Ореховском направлении враг трижды тщетно пытался прорвать нашу оборону в сторону Новоандреевки, Приморского и в районе Плавней.
На Приднепровском направлении враг провел две неудачные наступательные операции в сторону Антоновки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
