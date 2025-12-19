Чоловік намагався встановити "відеопастки" для шпигування за колонами ЗСУ на Дніпропетровщині, - СБУ

На Дніпропетровщині затримали російського агента, який шпигував за технікою Сил оборони, що рухалася в напрямку передової.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Для збору розвідданих приховано чоловік намагався знайти покинутий гараж поблизу однієї з головних автомагістралей на виїзді з обласного центру. Там він збирався облаштувати "спостережний пункт".

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Про кого йдеться?

Завдання ворога виконував начальник зміни з охорони місцевого заводу. Він потрапив до уваги спецслужб РФ, коли шукав "легкі заробітки" у Telegram-каналах.

Після вербування чоловік спочатку збирав координати блокпостів та ключових мостів, якими курсує українська бронетехніка через Дніпро.

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"Для цього агент "подорожував" громадським транспортом по місту та його околицях, де приховано фіксував геолокації об’єктів, які ворог планував атакувати з повітря.

Потім він отримав вказівку від куратора з рф: обладнати "засідку" з мінікамерою та онлайн-трансляцією поблизу міжрегіональної автотраси", - йдеться в повідомленні.

За допомогою відеопристрою росіяни сподівалися відстежувати потоки військових колон та їхню чисельність під час планування бойових операцій РФ.

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Агента завчасно викрили та затримали за місцем його проживання. Під час обшуків у нього вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, в якому він координував свої дії з куратором.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

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