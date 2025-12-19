Мужчина пытался установить "видеоловушки" для шпионажа за колоннами ВСУ на Днепропетровщине, - СБУ

В Днепропетровской области задержали российского агента, который шпионил за техникой Сил обороны, которая двигалась в направлении передовой.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Для сбора разведданных скрытно мужчина пытался найти заброшенный гараж вблизи одной из главных автомагистралей на выезде из областного центра. Там он собирался обустроить "наблюдательный пункт".

О ком идет речь?

Задание врага выполнял начальник смены по охране местного завода. Он попал в поле зрения спецслужб РФ, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

После вербовки мужчина сначала собирал координаты блокпостов и ключевых мостов, по которым курсирует украинская бронетехника через Днепр.

"Для этого агент "путешествовал" на общественном транспорте по городу и его окрестностям, где скрытно фиксировал геолокации объектов, которые враг планировал атаковать с воздуха.

Затем он получил указание от куратора из РФ: оборудовать "засаду" с мини-камерой и онлайн-трансляцией вблизи межрегиональной автотрассы", - говорится в сообщении.

С помощью видеоустройства россияне надеялись отслеживать потоки военных колонн и их численность при планировании боевых операций РФ.

Агент был раскрыт и задержан по месту жительства. Во время обысков у него изъят смартфон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он координировал свои действия с куратором.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

