Україна провела зустріч військовими делегаціями Франції та Британії: обговорили можливе розгортання міжнародного контингенту

Відбулася зустріч представників України з військовими делегаціями Франції та Великої Британії на чолі з начальниками штабів – генералом Фаб’єном Мандоном та сером Річардом Найтоном. Головною темою обговорення стало впровадження гарантій безпеки для України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса інформує Цензор.НЕТ.

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Можливе розгортання міжнародного контингенту

"Говорили про впровадження гарантій безпеки для України, зокрема можливу присутність міжнародного контингенту, та про те, як це має виглядати на практиці – з урахуванням нашого досвіду війни. Для нас принципово, щоб домовленості, досягнуті президентом під час візитів до Парижа й Лондона, якомога швидше переходили у конкретні рішення та дії. Саме над цим зараз і працюємо", - розповів Паліса.

Він додав, що "Україна готова до мирного врегулювання, але не на словах, а через реальну підготовку до його виконання".

Крім цього, Паліса зазначив, що"мир потребує гарантій, механізмів і відповідальності сторін".

"Ми працюємо саме над цим", - наголосив він.

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Безпека України - безпека Європи

"Франція та Велика Британія – не просто партнери, а держави, які з перших днів війни послідовно беруть на себе відповідальність. Вони добре розуміють: безпека України – це безпека всієї Європи. Саме тому їхня участь у Коаліції охочих має стратегічне значення, а наша взаємодія з ними повинна бути довгостроковою, надійною і результативною", - сказав заступник керівника ОП.

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