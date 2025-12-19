Україна провела зустріч військовими делегаціями Франції та Британії: обговорили можливе розгортання міжнародного контингенту
Відбулася зустріч представників України з військовими делегаціями Франції та Великої Британії на чолі з начальниками штабів – генералом Фаб’єном Мандоном та сером Річардом Найтоном. Головною темою обговорення стало впровадження гарантій безпеки для України.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса інформує Цензор.НЕТ.
Можливе розгортання міжнародного контингенту
"Говорили про впровадження гарантій безпеки для України, зокрема можливу присутність міжнародного контингенту, та про те, як це має виглядати на практиці – з урахуванням нашого досвіду війни. Для нас принципово, щоб домовленості, досягнуті президентом під час візитів до Парижа й Лондона, якомога швидше переходили у конкретні рішення та дії. Саме над цим зараз і працюємо", - розповів Паліса.
Він додав, що "Україна готова до мирного врегулювання, але не на словах, а через реальну підготовку до його виконання".
Крім цього, Паліса зазначив, що"мир потребує гарантій, механізмів і відповідальності сторін".
"Ми працюємо саме над цим", - наголосив він.
Безпека України - безпека Європи
"Франція та Велика Британія – не просто партнери, а держави, які з перших днів війни послідовно беруть на себе відповідальність. Вони добре розуміють: безпека України – це безпека всієї Європи. Саме тому їхня участь у Коаліції охочих має стратегічне значення, а наша взаємодія з ними повинна бути довгостроковою, надійною і результативною", - сказав заступник керівника ОП.
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