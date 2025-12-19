Украина провела встречу с военными делегациями Франции и Великобритании: обсудили возможное развертывание международного контингента

Состоялась встреча представителей Украины с военными делегациями Франции и Великобритании во главе с начальниками штабов – генералом Фабьеном Мандоном и сэром Ричардом Найтоном. Главной темой обсуждения стало внедрение гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса

Возможно развертывание международного контингента

"Говорили о внедрении гарантий безопасности для Украины, в частности о возможном присутствии международного контингента, и о том, как это должно выглядеть на практике – с учетом нашего опыта войны. Для нас принципиально, чтобы договоренности, достигнутые президентом во время визитов в Париж и Лондон, как можно быстрее переходили в конкретные решения и действия. Именно над этим сейчас и работаем", - рассказал Палиса.

Он добавил, что "Украина готова к мирному урегулированию, но не на словах, а через реальную подготовку к его выполнению".

Кроме этого, Палиса отметил, что "мир нуждается в гарантиях, механизмах и ответственности сторон".

"Мы работаем именно над этим", - подчеркнул он.

Безопасность Украины - безопасность Европы

"Франция и Великобритания - не просто партнеры, а государства, которые с первых дней войны последовательно берут на себя ответственность. Они хорошо понимают: безопасность Украины - это безопасность всей Европы. Именно поэтому их участие в Коалиции желающих имеет стратегическое значение, а наше взаимодействие с ними должно быть долгосрочным, надежным и результативным", - сказал заместитель главы ОП.

