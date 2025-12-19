Украина провела встречу с военными делегациями Франции и Великобритании: обсудили возможное развертывание международного контингента
Состоялась встреча представителей Украины с военными делегациями Франции и Великобритании во главе с начальниками штабов – генералом Фабьеном Мандоном и сэром Ричардом Найтоном. Главной темой обсуждения стало внедрение гарантий безопасности для Украины.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса , информирует Цензор.НЕТ.
Возможно развертывание международного контингента
"Говорили о внедрении гарантий безопасности для Украины, в частности о возможном присутствии международного контингента, и о том, как это должно выглядеть на практике – с учетом нашего опыта войны. Для нас принципиально, чтобы договоренности, достигнутые президентом во время визитов в Париж и Лондон, как можно быстрее переходили в конкретные решения и действия. Именно над этим сейчас и работаем", - рассказал Палиса.
Он добавил, что "Украина готова к мирному урегулированию, но не на словах, а через реальную подготовку к его выполнению".
Кроме этого, Палиса отметил, что "мир нуждается в гарантиях, механизмах и ответственности сторон".
"Мы работаем именно над этим", - подчеркнул он.
Безопасность Украины - безопасность Европы
"Франция и Великобритания - не просто партнеры, а государства, которые с первых дней войны последовательно берут на себя ответственность. Они хорошо понимают: безопасность Украины - это безопасность всей Европы. Именно поэтому их участие в Коалиции желающих имеет стратегическое значение, а наше взаимодействие с ними должно быть долгосрочным, надежным и результативным", - сказал заместитель главы ОП.
Може колись так а може й "не може." ...
Поговорити балакати багато сміливості не треба... А як розмова зайде у кут ( чи у ШАГ ? ) то можно викрутитись, про лопати розказати.. про Фламіндічі Гром-2, Пекло-2 , Сапсан-4
ні Британія, ні Франція НЕ планували і НЕ планують реально воювати в Україні.
Це аксіома.
Контингент, якщо він взагалі мався на увазі, - не бойовий, а:
• штабний
• тренувальний
• логістичний
• охоронний (інфраструктура / тил)
Тобто не "солдати на нулі", а люди в уніформі, які змінюють правила гри самим фактом присутності.
2️⃣ Головна неочевидна причина - США
Оце ключове.
США втомилися:
• платити
• бути головним "поганим"
• тягнути НАТО на собі
• і ще й отримувати внутрішній політичний гемор
Європі давно кажуть:
«Або ви стаєте суб'єктом, або ви статисти».
"Коаліція охочих" - це не про Україну.
Це про Європу, яка намагається виглядати дорослою.
3️⃣ Чому саме Британія + Франція?
Бо:
• це єдині дві країни Європи з ЯЗ
• це єдині дві країни, які:
◦ можуть діяти без Німеччини
◦ не питають дозволу у всіх 27
Німеччина:
• боїться
• паралізована історією
• і не може бути "обличчям сили"
Польща:
• хоче
• але не має політичної ваги глобально
От і лишаються Лондон + Париж.
4️⃣ Реальна функція контингенту: "червона кнопка без натискання"
Уяви не солдата, а прапор.
Французький або британський військовий:
• ≠ український
• ≠ найманець
• = державний актив ядерної держави
Його поява означає:
«Тепер будь-який удар - це ризик неконтрольованої ескалації».
Це не стримування фронту,
це стримування політичних рішень у Кремлі.
5️⃣ А тепер конспіративна, але дуже логічна частина
Теорія "виходу з гри красиво"
Європа (особливо Франція) дуже боїться:
• поразки України
• і ще більше - краху наративу "ми допомагали"
Контингент = страховка історії.
Потім можна сказати:
«Ми були присутні. Ми зробили все можливе. Ми ризикували».
Це:
• для виборців
• для підручників
• для майбутніх судів історії
6️⃣ Чому це виглядає абсурдно?
ніхто з них не може чітко відповісти "НАВІЩО" простими словами.
І це завжди ознака:
• не військової
• а політичної імпровізації
Типу:
«Щось треба зробити, але не знаємо що - давайте зробимо "присутність"».
7️⃣ Ще один нюанс, про який мало говорять
Контингент ≠ сьогодні.
Це:
• сигнал на майбутнє
• опція, яку можна:
◦ розкрутити
◦ заморозити
◦ використати як карту в переговорах
Типу:
«А пам'ятаєте, у нас там уже люди…»
8️⃣ Підсумок (по-честному)
• це не про війну
• не про оборону
• не про героїзм
Це про:
• страх втратити обличчя
• бажання вплинути, не воюючи
• гру на нервах
• і спробу Європи вдавати геополітичного гравця.
Кейтель, вручаючи Г. К. Жукову документ про капітуляцію Німеччини, побачив представників Франції. Фельдмаршал не втримався і запитав: "А що, ці теж нас перемогли?".