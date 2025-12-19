РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9421 посетитель онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
432 19

Украина провела встречу с военными делегациями Франции и Великобритании: обсудили возможное развертывание международного контингента

Встреча делегаций Украины, Великобритании и Франции

Состоялась встреча представителей Украины с военными делегациями Франции и Великобритании во главе с начальниками штабов – генералом Фабьеном Мандоном и сэром Ричардом Найтоном. Главной темой обсуждения стало внедрение гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса , информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Возможно развертывание международного контингента

"Говорили о внедрении гарантий безопасности для Украины, в частности о возможном присутствии международного контингента, и о том, как это должно выглядеть на практике – с учетом нашего опыта войны. Для нас принципиально, чтобы договоренности, достигнутые президентом во время визитов в Париж и Лондон, как можно быстрее переходили в конкретные решения и действия. Именно над этим сейчас и работаем", - рассказал Палиса.

Он добавил, что "Украина готова к мирному урегулированию, но не на словах, а через реальную подготовку к его выполнению".

Кроме этого, Палиса отметил, что "мир нуждается в гарантиях, механизмах и ответственности сторон".

"Мы работаем именно над этим", - подчеркнул он.

Читайте также: Европейские войска в Украине смогут давать отпор силам РФ. Это есть в гарантиях безопасности, - Мерц

Безопасность Украины - безопасность Европы

"Франция и Великобритания - не просто партнеры, а государства, которые с первых дней войны последовательно берут на себя ответственность. Они хорошо понимают: безопасность Украины - это безопасность всей Европы. Именно поэтому их участие в Коалиции желающих имеет стратегическое значение, а наше взаимодействие с ними должно быть долгосрочным, надежным и результативным", - сказал заместитель главы ОП.

Читайте также: США и Европа разработали многоуровневые гарантии безопасности для Украины после мира с РФ, - Bloomberg

Автор: 

Великобритания (5240) Франция (3660) Палиса Павел (47) гарантии безопасности (359)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Працювати треба над балістикою, а не над "цим".
показать весь комментарий
19.12.2025 20:09 Ответить
+2
Расія станєт нормальной страной...???
показать весь комментарий
19.12.2025 20:32 Ответить
+1
Можливе - ключове слово.
Може колись так а може й "не може." ...

Поговорити балакати багато сміливості не треба... А як розмова зайде у кут ( чи у ШАГ ? ) то можно викрутитись, про лопати розказати.. про Фламіндічі Гром-2, Пекло-2 , Сапсан-4
показать весь комментарий
19.12.2025 20:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можливе - ключове слово.
Може колись так а може й "не може." ...

Поговорити балакати багато сміливості не треба... А як розмова зайде у кут ( чи у ШАГ ? ) то можно викрутитись, про лопати розказати.. про Фламіндічі Гром-2, Пекло-2 , Сапсан-4
показать весь комментарий
19.12.2025 20:09 Ответить
Працювати треба над балістикою, а не над "цим".
показать весь комментарий
19.12.2025 20:09 Ответить
А Зе за?
показать весь комментарий
19.12.2025 20:10 Ответить
Так ті ж казали, якщо «Шо», тодіпломатічеськи **********. Нащо нам їхні патєшні війська? Вони воювати не вміють і не будуть. Нащо нам на своїй території чужі війська?
показать весь комментарий
19.12.2025 20:12 Ответить
Якесь безглузде запитання у вас, вам так не здається?? А навіщо наприклад в Литві, війська Великої Британії?? Французькі війська в Латвії?? тіж самі англійці в Естонії?? вониж воювати "не вміють" так?? Навіщо ви несете цю маячню??? Скажу вам так, Це --- Дуже позитивна новина.
показать весь комментарий
19.12.2025 20:28 Ответить
То союзники по НАТО стоять на тих територіях, а ми не в альянсі. Це не рівнозначно. І ми не знаємо як будуть «воювати» ті війська в разі нападу на Литву чи Естонію. Ми намагаємось вірити тим, хто формує позитив у питанні іноземних військ. Але… «а чьо єслі нєт»?
показать весь комментарий
19.12.2025 20:39 Ответить
І ми не знаємо як будуть «воювати» ті війська,,,, -- Ось якщо не знаєте, то краще мабуть промовчати, ну це я так думаю, а взагалі, вони вам особисто чимось заважатимуть?? я просто не розумію ваших так би мовити переживань?
показать весь комментарий
19.12.2025 20:54 Ответить
Почнемо з головного:
ні Британія, ні Франція НЕ планували і НЕ планують реально воювати в Україні.
Це аксіома.

Контингент, якщо він взагалі мався на увазі, - не бойовий, а:

• штабний

• тренувальний

• логістичний

• охоронний (інфраструктура / тил)

Тобто не "солдати на нулі", а люди в уніформі, які змінюють правила гри самим фактом присутності.

2️⃣ Головна неочевидна причина - США

Оце ключове.

США втомилися:

• платити

• бути головним "поганим"

• тягнути НАТО на собі

• і ще й отримувати внутрішній політичний гемор

Європі давно кажуть:

«Або ви стаєте суб'єктом, або ви статисти».



"Коаліція охочих" - це не про Україну.
Це про Європу, яка намагається виглядати дорослою.

3️⃣ Чому саме Британія + Франція?

Бо:

• це єдині дві країни Європи з ЯЗ

• це єдині дві країни, які:

◦ можуть діяти без Німеччини

◦ не питають дозволу у всіх 27

Німеччина:

• боїться

• паралізована історією

• і не може бути "обличчям сили"

Польща:

• хоче

• але не має політичної ваги глобально

От і лишаються Лондон + Париж.

4️⃣ Реальна функція контингенту: "червона кнопка без натискання"

Уяви не солдата, а прапор.

Французький або британський військовий:

• ≠ український

• ≠ найманець

• = державний актив ядерної держави

Його поява означає:

«Тепер будь-який удар - це ризик неконтрольованої ескалації».



Це не стримування фронту,
це стримування політичних рішень у Кремлі.

5️⃣ А тепер конспіративна, але дуже логічна частина

Теорія "виходу з гри красиво"

Європа (особливо Франція) дуже боїться:

• поразки України

• і ще більше - краху наративу "ми допомагали"

Контингент = страховка історії.

Потім можна сказати:

«Ми були присутні. Ми зробили все можливе. Ми ризикували».



Це:

• для виборців

• для підручників

• для майбутніх судів історії

6️⃣ Чому це виглядає абсурдно?

ніхто з них не може чітко відповісти "НАВІЩО" простими словами.

І це завжди ознака:

• не військової

• а політичної імпровізації

Типу:

«Щось треба зробити, але не знаємо що - давайте зробимо "присутність"».



7️⃣ Ще один нюанс, про який мало говорять

Контингент ≠ сьогодні.

Це:

• сигнал на майбутнє

• опція, яку можна:

◦ розкрутити

◦ заморозити

◦ використати як карту в переговорах

Типу:

«А пам'ятаєте, у нас там уже люди…»



8️⃣ Підсумок (по-честному)

• це не про війну

• не про оборону

• не про героїзм

Це про:

• страх втратити обличчя

• бажання вплинути, не воюючи

• гру на нервах

• і спробу Європи вдавати геополітичного гравця.
показать весь комментарий
19.12.2025 21:21 Ответить
Для недопущення перетворення України у самі знаєте що, хоча б. І тут деяким не те що зайві штики, а й зайві очі не потрібні. Для путіна іноземні війська теж будуть створювати надто багато проблем. А українсьму війську, яке вже на межі, допомога не потрібна? Поляки чомусь запрошують. А для тих, для кого війська НАТО чужі, російські свої.
показать весь комментарий
19.12.2025 20:29 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2025 20:23 Ответить
Мой прогноз кремлю отойдут Донбасс и Крым. Пуйло выйдет из Харьковской Запорожской Херсонской областей. А войска Британии и Франции войдут на эти территории для обеспечения безопасности этих регионов. Неплохой вариант учитывая все обстоятельства. Население Донбасса уже не перевоспитаешь. Оно уже ватное и дышит кремлёвским воздухом. Может позже когда сдохнет путин а расия станет нормальной страной можно будет поднимать вопрос о возврате Донбасса и Крыма под крыло Украины.
показать весь комментарий
19.12.2025 20:25 Ответить
Дуже непоганий прогноз.
показать весь комментарий
19.12.2025 20:29 Ответить
Не сміши ..ці убогі ще й досі думають шо вони великі імперії а по факту вони нулі..тільки ядерна зброя
показать весь комментарий
19.12.2025 20:31 Ответить
Расія станєт нормальной страной...???
показать весь комментарий
19.12.2025 20:32 Ответить
а може,, років через сто,) хоча навряд чи) ,,
показать весь комментарий
19.12.2025 20:56 Ответить
ЗАЕС можна тероризувати всю Європу. Ваш прогноз дуже відірваний від реальності.
показать весь комментарий
19.12.2025 20:38 Ответить
Нє ну це потрібно бути повним дибілом розміняти вихід до моря та сухопутний коридор на якісь шахти, яких в росії і так вистачає.
показать весь комментарий
19.12.2025 20:52 Ответить
Хрянцузи ще ті вояки🤣🤣
Кейтель, вручаючи Г. К. Жукову документ про капітуляцію Німеччини, побачив представників Франції. Фельдмаршал не втримався і запитав: "А що, ці теж нас перемогли?".
показать весь комментарий
19.12.2025 20:29 Ответить
зачем они его обсуждают уже год если рф не согласна? как сумасшедшие честное слово
показать весь комментарий
19.12.2025 20:34 Ответить
 
 