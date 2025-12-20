Шмигаль про будівництво фортифікацій у прифронтових регіонах: зведено понад 2 тисячі взводних опорних пунктів

Робота з облаштування фортифікацій триває в усіх прифронтових регіонах.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, під час поїздки в Запорізьку область Шмигаль заслухав доповідь керівника Державної спеціальної служби транспорту, генерал-майора Олександра Яковця щодо будівництва укріплень у Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях.

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"Так, силами ДССТ побудовано вже 2130 взводних опорних пунктів, понад 3 тис. км протитанкового рову, більш ніж 1 тис. км загороджувальних пірамід, 16 тис. км бар'єрного рубежу "Єгоза" та 4,3 тис. км малопомітної перешкоди", - уточнив він.

"Дякую ДССТ за злагоджену роботу. Потрібно надалі нарощувати темпи зведення фортифікацій та покращувати технології будівництва, адже це - важливий рубіж обороноздатності України", - наголосив Шмигаль.

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