Шмыгаль о строительстве фортификаций в прифронтовых регионах: построено более 2 тысяч взводных опорных пунктов
Работа по обустройству фортификаций продолжается во всех прифронтовых регионах.
Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время поездки в Запорожскую область Шмыгаль заслушал доклад руководителя Государственной специальной службы транспорта, генерал-майора Александра Яковца о строительстве укреплений в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях.
"Да, силами ГССТ построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тыс. км противотанкового рва, более 1 тыс. км заградительных пирамид, 16 тыс. км барьерного рубежа "Егоза" и 4,3 тыс. км малозаметного препятствия", - уточнил он.
"Спасибо ГССТ за слаженную работу. Необходимо и в дальнейшем наращивать темпы возведения фортификаций и улучшать технологии строительства, ведь это - важный рубеж обороноспособности Украины", - подчеркнул Шмыгаль.
бо ахмєтов своїх не бросаєт!
Та придбано кілька десятків маєтків на узбережжях теплих морів... А скільки "двушек намаскву" відпралено - ніхто не знає...