РУС
Новости Строительство фортификаций
Шмыгаль о строительстве фортификаций в прифронтовых регионах: построено более 2 тысяч взводных опорных пунктов

Строительство фортификационных сооружений

Работа по обустройству фортификаций продолжается во всех прифронтовых регионах.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время поездки в Запорожскую область Шмыгаль заслушал доклад руководителя Государственной специальной службы транспорта, генерал-майора Александра Яковца о строительстве укреплений в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях.

"Да, силами ГССТ построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тыс. км противотанкового рва, более 1 тыс. км заградительных пирамид, 16 тыс. км барьерного рубежа "Егоза" и 4,3 тыс. км малозаметного препятствия", - уточнил он.

"Спасибо ГССТ за слаженную работу. Необходимо и в дальнейшем наращивать темпы возведения фортификаций и улучшать технологии строительства, ведь это - важный рубеж обороноспособности Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль Денис (2928) фортификации (162)
Трирівневих? Шмаркля кому ти киздиш? Оте навіть язик не повернеться назвати "укріпленням" то що ви висрали і вкрали.
20.12.2025 12:36 Ответить
Рафіноване брехло. Як цю лису сволоту притягнути до відповідальності?
20.12.2025 12:38 Ответить
ніяк!
бо ахмєтов своїх не бросаєт!
20.12.2025 12:44 Ответить
Молодець, чітко в Москву доповідаєшь. Зеленим навіть не треба Алекс-Юстасу та про славянський шкаф. Тупо докладаєшь цифри прямо на Лубянку. А чо такого, елітка потужних балаболів.
20.12.2025 12:38 Ответить
"...зведено понад 2 тисячі взводних опорних пунктів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3591542
Та придбано кілька десятків маєтків на узбережжях теплих морів... А скільки "двушек намаскву" відпралено - ніхто не знає...
20.12.2025 12:46 Ответить
Цікаво, а як Шмигаля називали на плівках Міндіча?
20.12.2025 12:46 Ответить
Шмыгаль все 2 тисчи ВОПов проверил? Или бумажки почитал и посмотрел "веселые картинки" презентаций? ( Не говоря, что ВОП без РОП дурныця)
20.12.2025 12:52 Ответить
А як ти прошмигав те, що безбожно крали всілякі тварюки на кшталт проніна?
20.12.2025 13:00 Ответить
Набудували малопомітні перешкоди - Шмигаль
20.12.2025 13:04 Ответить
 
 