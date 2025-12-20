Шмыгаль о строительстве фортификаций в прифронтовых регионах: построено более 2 тысяч взводных опорных пунктов

Работа по обустройству фортификаций продолжается во всех прифронтовых регионах.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время поездки в Запорожскую область Шмыгаль заслушал доклад руководителя Государственной специальной службы транспорта, генерал-майора Александра Яковца о строительстве укреплений в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях.

"Да, силами ГССТ построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тыс. км противотанкового рва, более 1 тыс. км заградительных пирамид, 16 тыс. км барьерного рубежа "Егоза" и 4,3 тыс. км малозаметного препятствия", - уточнил он.

"Спасибо ГССТ за слаженную работу. Необходимо и в дальнейшем наращивать темпы возведения фортификаций и улучшать технологии строительства, ведь это - важный рубеж обороноспособности Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

